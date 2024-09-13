Европейский Союз одобряет финансовую помощь для производственного завода Intel в Польше.

В разгар дискуссий Intel о возможных сокращениях бюджета, официальные лица Европейского Союза (ЕС) дали зеленый свет финансовой помощи для планируемого производства Intel в Польше. Об этом объявил министр цифровых технологий Польши Криштоф Гавковский.

Финансовая поддержка от Польши составит примерно 1,7 миллиарда евро. Перед тем, как контракт с находящейся в затруднительном положении американской компанией будет официально заключен, должен быть принят соответствующий закон, и ЕС должен быть официально проинформирован. "Мы ожидаем, что вся эта процедура будет завершена к концу года", - заявил заместитель министра цифровых технологий Дарюш Стандерски.

В 2021 году Intel объявило о планах инвестировать более 4,2 миллиарда евро в завод в Вроцлаве, что стало крупнейшей инвестицией в Польшу. Помимо этого, компания объявила о планах построить "Мegaфаб" в Магдебурге стоимостью около 30 миллиардов евро, с обещанием правительства Германии выделить 10 миллиардов евро. Однако финансовое положение Intel ухудшилось из-за снижения бизнеса. В ответ генеральный директор компании Пат Гелсінгер объявил о программе экономии миллиарда долларов, включающей сокращение рабочих мест и уменьшение инвестиций. Подробности программ экономии пока не ясны.

Министр Гавковский не видит признаков задержек или отмены проекта в Вроцлаве. "На данный момент ничего не видно, что могло бы помешать этой инвестиции". Он оптимистично смотрит на начало строительства в этом году. Правительство Германии, земля Саксония-Анхальт и город Магдебург по-прежнему верят в то, что Intel придержится своих планов по строительству "Мegaфаба" в Германии. Одобрение ЕС по вопросу государственной помощи для немецкого проекта все еще ожидается.

Одобрение ЕС финансовой помощи для производства Intel в Польше считается поддержкой для компании, которая сейчас сталкивается с сокращениями бюджета. Несмотря на финансовые трудности Intel, контракт с Польшей должен быть официально завершен после того, как ЕС будет официально проинформирован.

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