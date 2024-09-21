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Европейский союз обещает выделить 10 миллиардов долларов на финансовую помощь пострадавшим странам, столкнувшимся с наводнениями

Это представляет собой план срочных действий.

 and  Ksenia Johnson
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Польша получает половину финансовой помощи из Фонда солидарности.
Польша получает половину финансовой помощи из Фонда солидарности.

Европейский союз обещает выделить 10 миллиардов долларов на финансовую помощь пострадавшим странам, столкнувшимся с наводнениями

Следуя наводнениям, масштабы ущерба в нескольких частях Европы еще не полностью оценены. Один факт, который не подлежит сомнению, заключается в том, что это обойдется в высокую цену. ЕС обещал несколько миллиардов евро в виде помощи.

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро для стран Центральной и Восточной Европы, пострадавших от наводнений. Во время визита во Вроцлав, Польша, она заявила: "Сначала можно мобилизовать 10 миллиардов евро из Фонда солидарности для пострадавших стран. Это экстренный ответ".

Фон дер Ляйен была приглашена во Вроцлав премьер-министром Польши Дональдом Туском и сопровождалась канцлером Австрии Карлом Нехамером, а также главами правительств Словакии и Чехии, Робертом Фико и Петром Фiale, для обсуждения мер по ликвидации последствий наводнений.

Туск объявил, что Польша получит половину средств из Фонда солидарности. Фiale упомянул, что Чехия получит 2 миллиарда евро. В онлайн-службе UK's X премьер-министр Чехии написал: "Хорошие новости. После разрушительных наводнений нам нужно восстанавливать мосты, дороги, школы или железнодорожные станции". Нехамер сообщил, что Австрия может получить 500 миллионов евро из этого фонда без софинансирования, как сообщает австрийское новостное агентство APA. Фико не прокомментировал долю Словакии, и неизвестно, сколько помощи получит Румыния от ЕС.

"Жаль"

Обычно страны-члены вносят свой вклад, чтобы получить средства из Фонда солидарности. Фон дер Ляйен объяснила, что 10 миллиардов евро будут "на 100 процентов" покрыты ЕС без софинансирования из-за ущерба от наводнений. "Это extraordinary times and in extraordinary times, extraordinary measures are needed," said the Commission President. She described the "devastation and destruction" as "a shame," and emphasized the "enormous solidarity" among the people of the affected countries as "comforting."

Шторм "Анетт", известный международно как "Борис", обрушился на Центральную и Восточную Европу с проливными дождями с пятницы, вызвав наводнения в Польше, Австрии, Чехии и других странах. По меньшей мере 24 человека погибли в затопленных районах.

Хотя дожди прекратились во многих частях Центральной Европы, Туск предупредил, что нет оснований для "облегчения" или мысли о том, что "худшее позади".

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро из Фонда солидарности для пострадавших от наводнений стран, заявив, что она будет полностью покрыта ЕС без софинансирования из-за чрезвычайной ситуации. ЕК, представленная Фон дер Ляйен, выразила соболезнования в связи с разрушениями и разрушениями, назвав их "жаль", в то же время признавая солидарность среди пострадавших стран как утешительную.

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