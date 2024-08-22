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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Европейский парламент принял резолюцию по этой теме.

В ландрате Sachsen-Anhalt существуют разные точки зрения на идею обучения детей с и без инвалидности в общей среде.

 and  Lauren Adams
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Во многих учебных заведениях дети с и без инвалидности редко делят один класс, согласно мнению...
Во многих учебных заведениях дети с и без инвалидности редко делят один класс, согласно мнению различных группах защиты интересов.

- Европейский парламент принял резолюцию по этой теме.

Различные политические группы в ландтаге Саксонии-Анхальт выступают за больший включение детей с особыми потребностями в систему образования. Сюзанна Циборра-Зейдлиц (Зеленые) заявила: "Саксония-Анхальт должна создать инклюзивную систему образования". Она выступала против использования специализированных школ, заявляя: "Ни один другой федеральный земель не отправляет столько детей в специальные школы, как Саксония-Анхальт". Циборра-Зейдлиц призвала к частым совместным занятиям.

Левые также выразили свою озабоченность. "Так дело не может продолжаться", - сказал заместитель фракционного лидера Томас Липпманн. СДПГ также признала необходимость изменений. Лидер фракции СДПГ Катарина Пэhle выразила недовольство планами Министерства образования направлять первоклассников в специализированную школу с акцентом на обучении, несмотря на отсутствие поддержки в гибкой фазе начала школы.

Министр образования Ева Фюсснер заявила, что Конвенция ООН о правах инвалидов не дает конкретных указаний о том, как должна быть реализована совместное обучение или как должна быть построена система школ. Мнение родителей очень ценится, сказала Фюсснер (ХДС), и они имеют право выбирать между специализированной и обычной школой. "Родители - последние инстанции в вопросе о своем ребенке".

Фракции ХДС и FDP поддержали укрепление специализированных школ, в то время как AfD выступает против концепции включения, называя ее "обсессией на включение". Вопрос будет продолжен в комитетах.

Лидер фракции СДПГ Катарина Пэhle выразила свои опасения по поводу плана Министерства образования, критикуя направление первоклассников в специализированную школу с акцентом на обучении, несмотря на отсутствие поддержки в гибкой фазе начала школы. Тем не менее, СДПГ также признала необходимость изменений в системе образования, соглашаясь с Зелеными в вопросе большего включения детей с особыми потребностями.

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