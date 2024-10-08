Европейский парламент потребовал от Жан-Мари Ле Пен €300 000

Европейский парламент требует от Жана-Мари Ле Пена, основателя радикальной группы "Национальный фронт", вернуть около 300 000 евро из-за неверного финансового отчета во время его пребывания в качестве французского депутата ЕП. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что Европейский парламент уже потребовал возврата средств от Ле Пена. Его адвокат, Франсуа Вагнер, сообщает, что Ле Пен подал в суд ЕС.

Ошибки в бухгалтерском учете Ле Пена связаны с "административными расходами", категорией, не разрешенной для целей кампании. Европейское антимошенническое управление (OLAF) утверждает, что Ле Пен представил несколько счетов, которые можно было классифицировать как ресурсы кампании, такие как листовки, ручки, галстуки и зонты. Он также запросил возмещение за очки виртуальной реальности, фитнес-браслеты и 129 бутылок вина.

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Этот вопрос не связан с судебным процессом Мари Ле Пен в Париже, которое касается злоупотребления фондами ЕС для неофициальных партийных работ, замаскированных под работу парламентских помощников. Хотя ее отец, Жан-Мари Ле Пен, также вовлечен в это дело, его здоровье не позволяет ему предстать перед судом.

Европейский парламент настаивает на том, что имеет право вернуть переплаченные средства, если нет четких записей об их использовании. По словам парламента, это не подрывает текущие юридические расследования.

Мари Ле Пен, которая в настоящее время возглавляет переименованную преемническую партию "Национальное собрание" во французской Национальной ассамблее, решительно опровергла все обвинения на судебном процессе. Она заявила, что "следовала всем правилам". Если виновна, она может получить до 10 лет тюремного заключения и запрет на участие в выборах.

Это возможное осуждение может помешать ее планам баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Кроме Ле Пен, ее партия, а также 24 других человека, связанные с ней, также обвинены в этом деле.

Европейский парламент сейчас рассматривает возможность наложения штрафов на Мари Ле Пен за недобросовестное управление фондами из-за предполагаемого использования средств не по назначению. Если виновна, Мари Ле Пен может столкнуться не только со штрафами, но и с возможным тюремным заключением и запретом на участие в выборах, что может существенно повлиять на ее политическое будущее.

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