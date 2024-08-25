- Европейский парламент поддерживает инициативу Комиссии о принятии регламента, направленного на защиту работников от опасностей, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

После инцидента в Солingen министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) запросил внутреннее расследование. "Есть много вопросов, и в этом замешаны разные ведомства. Нужно разобраться, и если где-то что-то прошло мимо, нужно честно признать это", - сказал Вюст в интервью "Актуeller Stunde" на телевидении WDR.

Сообщалось, что предполагаемый виновник должен был быть депортирован в Болгарию год назад, так как его ходатайство об убежище было отклонено. Сириец попал в Европейский союз через Болгарию.

Во время "ZDF" "heute journal" Вюст сказал: "Если где-то была допущена ошибка, любым ведомством, будь то местным в Билефельде или Падерборне, или на уровне земли или федерации, то факты должны быть выявлены". Многие ведомства вовлечены под надзором Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев. "Я хочу узнать, что пошло не так, если что-то пошло не так", - сказал Вюст.

Ранее Вюст сказал в заявлении, что остаются нерешенными вопросы о статусе проживания подозреваемого. В "WDR" он спросил, почему Федеральное ведомство не применило больше давления для депортации его в Болгарию.

Вюст согласен с позицией Мерца о приостановке приема сирийских и афганских беженцев

Вюст поддержал предложение лидера ХДС Фридриха Мерца о всеобщем приостановлении приема сирийских и афганских беженцев. "Да, я согласен. Я уже давно говорю, что мы не сможем справиться с проблемой мигрантов и беженцев в местных правительственных офисах", - заявил Вюст. "Сложность ситуации теперь очевидна. 'Массовые депортации' канцлера звучат заманчиво, но что-то нужно делать".

Три человека были убиты ножом, и восемь других получили ранения, четверо тяжело, на городском фестивале в Солingen в пятницу вечером. Подозреваемый - 26-летний сириец. Федеральная прокуратура проверяет его на предмет убийства и связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

Городской фестиваль, где произошло трагическое событие, был оживленным мероприятием в Солingen. В свете инцидента важно пересмотреть процедуры обработки ходатайств об убежище, так как подозреваемый должен был быть депортирован в Болгарию ранее.

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