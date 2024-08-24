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Лидер группы Die Prinzen, Себастьян Крумбигель, выразил обеспокоенность предстоящими выборами в Саксонии и Тюрингии. "Я думаю, нас ждет шок. Тут что-то происходит. Будет политический сдвиг", - заявил музыкант в интервью немецкому агентству новостей. Он не ждет, что политик из АФД станет премьер-министром, но предсказывает, что эта партия станет самой сильной - и это немного тревожит. Выборы назначены на 1 сентября в обоих федеральных землях.

Партию, которую конституционная защита считает правоэкстремистской в Тюрингии и Саксонии, поддерживает значительное число голосов, что не ограничивается восточной Германией, отметил уроженец Лейпцига. "Иногда я задумываюсь, не жили ли те, кто вырос в ГДР, в другой стране. И теперь они как-то ведут авангард". Развития на востоке в конечном итоге достигнут западных федеральных земель, но с задержкой, считает 58-летний Крумбигель.

Диалог с сторонниками АФД

Крумбигель заинтересован в диалоге с людьми, чьи взгляды отличаются от его собственных. Во время этих бесед он старается "оставаться спокойным и слушать в первую очередь. У меня это неплохо получается. Но, естественно, я также отстаиваю свою позицию. Люди редко меняют мнение". Изменение чьих-либо взглядов не является его целью. "Я просто хочу высказать свои мысли, выразить свои опасения и сказать, что впереди не все так гладко".

Музыка для участия в политике

В последние недели Крумбигель посетил множество политических мероприятий по всей стране, чтобы поддержать демократию, как он выразился. "Я не хочу потом сказать, что просто стоял и ничего не делал". С помощью своего нового альбома "Встань - Продолжай!" он хочет внести свой вклад в политическую дискуссию. Например, в песне "Вождь был бы доволен" он иронично описывает свои впечатления от правоэкстремистского митинга в Шлайце, Тюрингия, в прошлом году. "Люди несли черно-красно-белые флаги, факелы и наклоненные плакаты, маршируя ночью". Альбом выйдет 20 сентября.

По словам Себастьяна Крумбигеля, лидера группы Die Prinzen, партия АФД, которую конституционная защита считает правоэкстремистской в Саксонии и Тюрингии, станет самой сильной на предстоящих выборах в этих регионах. Тем не менее, он намерен продолжать диалог с сторонниками АФД, считая важным слушать противоположные точки зрения.

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