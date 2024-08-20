Европейская комиссия выдвинула многочисленные предложения по повышению уровня электроснабжения.

В то время как канцлер Шольц размышляет над "дымом с поля боя", вице-канцлер Хабек четко связывает внутренние разногласия в коалиции "светофор" с состоянием немецкой экономики. Министр выражает оптимизм в отношении улучшения, начиная с шпильки в адрес своих коллег по коалиции.

Вице-канцлер Хабек видит разногласия внутри коалиции "светофор" как препятствие на пути к экономическому восстановлению. Он описал конфликт как "чрезвычайно вредный" во время диалога с гражданами в своем министерстве, отметив, что он отрицательно влияет на экономический рост Германии. Политик "Зеленых" выразил озабоченность в связи с нестабильностью, связанной с тем, будут ли решения соблюдаться. Шольц, Линднер и сам Хабек осознают эту ситуацию.

Шольц призналPersistence of challenges в сотрудничестве внутри коалиции. Несмотря на то, что коалиция "светофор" приняла множество законов для модернизации страны, социал-демократ сказал, что эти решения были "чрезвычайно трудными" для принятия. Шольц назвал постоянные разногласия в коалиции отвлекающим фактором, который часто затмевает достижения коалиции, заявив, что конфликт может иногда сделать "дым с поля боя" более заметным, чем реальные достижения.

Во время диалога с гражданами Хабек прокомментировал заявления Линднера о потенциальном участии FDP в коалиции, возглавляемой "Зелеными". Хабек подтвердил их согласие по этому вопросу, заявив, что если он когда-либо станет канцлером, Линднер не будет служить министром финансов. Хабека широко считают наиболее вероятным кандидатом от "Зеленых" на следующих федеральных выборах. Линднер, Хабек и Шольц столкнулись с сложными переговорами, чтобы найти компромисс по бюджету на 2025 год.

В настоящее время Германия переживает период стагнирующего роста. Коалиция "светофор" предложила пакет стимулов для экономики, но пока не было достигнуто никакого прогресса в его реализации. Линднер признал, что переговоры по бюджету внутри федерального правительства были "чрезвычайно трудными". Новриpour, лидер "Зеленых", описал коалицию "светофор" как "переходную коалицию после эпохи Меркель".

Несмотря на миллиарды евро бюджетных разрывов и споры по спорным вопросам, таким как детские пособия, правило долга и гражданское пособие, Хабек выразил надежду, что новые попытки могут быть предприняты для улучшения ситуации. Изменение динамики коалиции, как ожидается, поможет до конца этого законодательного срока.

Кроме того, Хабек сделал критические замечания в адрес министра-президента Баварии Содера. Отсылая к подозрениям Содера о дискриминации в вопросах расположения, таких как строительство сети водорода, Хабек сказал, что больше не воспринимает серьезно утверждения Содера. Хабек подчеркнул важность того, чтобы Бавария разрешила свой задолженность по ветровой энергии и придерживалась федеральных правил.

Хабек утверждал, что линии электропередачи, соединяющие Север, Восток и Запад Германии с Баварией, и водородные трубопроводы, заполненные на севере, в конечном итоге будут выгодны для экономики Баварии. Хабек выразил разочарование позицией Содера, заявив, что признание помощи Германии в сохранении своей экономики свидетельствует об отсутствии понимания.

Генеральный секретарь ХСС Хубер ответил на замечания Хабека, назвав его "худшим министром экономики, которого когда-либо видела Федеративная республика". Он обвинил Хабека в плохом планировании и в том, что он способствовал упадку многих отраслей. Хубер также обвинил Хабека в наличии "антибаварского настроения", якобы наносящего ущерб экономической мощи Германии. Хубер закончил, заявив, что правление Хабека превратило экономическую силу Германии в "хромую лошадь".

Внутренние разногласия внутри коалиции "светофор", о которых упомянул вице-канцлер Хабек, напрямую связаны с экономическими трудностями коалиции "светофор", согласно его заявлениям во время диалога с гражданами. Хабек резко критиковал влияние этого спора, назвав его "чрезвычайно вредным" для экономического роста Германии.

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