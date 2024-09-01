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ЭкономикаНовостиГермания

Европейская комиссия опубликовала документ, в котором подробно описывается прогресс в технологии электроскотеров.

Пять лет назад утверждение электрических скутеров в Германии спровоцировало споры о их безопасности и экологических преимуществах. Отрасль остается оптимистичной.

 and  Katherine Bradley
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Электрические самокаты могут развивать скорость до 20 километров в час.
Электрические самокаты могут развивать скорость до 20 километров в час.

- Европейская комиссия опубликовала документ, в котором подробно описывается прогресс в технологии электроскотеров.

Рынок электросамокатов остается устойчивым несмотря на вызовы в отрасли.

"Рынок электросамокатов еще не достиг своего полного потенциала", - заявляет Александр Юнг, представитель группы микромобильности в группе интересов совместной мобильности. Он отметил, что спрос на электросамокаты продолжает расти ежегодно.

В 2022 году платформа сообщила о примерно 75,1 миллионах поездок на электросамокатах, совершенных ее членами. Эта цифра слегка выросла до почти 80 миллионов в 2023 году, несмотря на то, что один из основных поставщиков, Tier, покинул ассоциацию.

Микромобильность связана с использованием компактных и легких транспортных средств, в основном в городских районах.

Эволюция отрасли

Однако отрасль претерпевает трансформацию. По словам Юнга, мы прошли этап максимального расширения. Сейчас речь идет о эффективном управлении существующими парками с целью получения прибыли поставщиками.

Прибыльность является ключевым фактором для снижения зависимости от рынков капитала и государственных субсидий со временем. Несмотря на рост спроса, парки оставались относительно стабильными в последние годы. В настоящее время ассоциация прогнозирует, что количество электросамокатов среди ее членов в Германии составит около 200 000.

Количество поставщиков уменьшилось. В январе Tier приобрел голландско-французского конкурента Dott. Юнг, который работает с провайдером Lime, не исключает дальнейших приобретений. "Консолидация в отрасли по-прежнему является значительным трендом", - говорит он.

Однако компании активно инвестируют в новые транспортные средства, технологии и лучшее обслуживание клиентов. "Мы не какой-то временный проект", - заявляет Юнг.

Изменяющиеся муниципалитеты

Муниципалитеты также должны приспособиться. Хотя наблюдается постепенный сдвиг и увеличение сотрудничества со стороны администраций, в многих сообществах сохраняется значительная скептицизм, если не откровенное неприятие электросамокатов.

Недавно город Гельзенкирхен в Северном Рейне-Вестфалии связал специальные разрешения поставщиков с обязательной верификацией пользователей для лучшего мониторинга неправильного использования и поведения. Bolt и Tier, два оператора там, впоследствии приостановили свои услуги и подали в суд.

В отличие от Парижа, Гельзенкирхен не ввел полный запрет, и такой тренд не наблюдается в других немецких городах.

Юнг: Модернизация городских пространств необходима

Одной из причин скепсиса, разделяемого многими другими участниками дорожного движения, является способ, которым пользователи электросамокатов обращаются со своими транспортными средствами. Оставленные самокаты на тротуарах или проездах, а также молодые люди, которые ездят по бордюрам на высокой скорости, по-прежнему являются общими проблемами.

По мнению Юнга, многие из этих проблем можно было бы решить, улучшив инфраструктуру города: "Чем лучше инфраструктура, тем меньше нарушений во время езды". Там, где есть ограничение скорости 50 км/ч и нет велосипедной полосы, электросамокаты и велосипедисты часто используют тротуар.

Это также относится к парковке. В принципе, требуется больше парковочных мест для самокатов, в основном на улице, что потребует перепрофилирования парковочных мест для автомобилей.

Экологические преимущества электросамокатов все еще являются предметом дискуссии.

С точки зрения молодых людей, электросамокаты остаются важным фактором в переходе к экологически чистому транспорту, несмотря на опасения, вызванные исследованиями, такими как те, которые проводило Немецкое агентство окружающей среды. Эти исследования предполагают, что электросамокаты являются лишь альтернативой пешему движению и не sostituют поездки на автомобиле.

Однако молодые люди утверждают, что эти анализы устарели. Даже если электросамокаты заменяют лишь несколько поездок на автомобиле, они все еще могут значительно снизить выбросы CO2, особенно если их использовать как альтернативу пешему движению. Кроме того, электросамокаты имеют интермодальный эффект, облегчая использование общественного транспорта: "Их преимущества для дорожного движения давно доказаны".

В 2022 году в транспортном проекте Немецкий институт городских исследований, а также другие исследовательские институты пришли к выводу, что воздействие электросамокатов на выбросы близко к нулю, то есть они не спасают и не генерируют дополнительные выбросы.

В контексте изменений в регулировании город Гельзенкирхен в Германии ввела обязательную верификацию пользователей для поставщиков электросамокатов для мониторинга неправильного использования, что привело к приостановке услуг Bolt и Tier.

Несмотря на трудности в некоторых муниципалитетах, Юнг призывает к модернизации городских пространств для размещения электросамокатов, улучшая инфраструктуру и поощряя ответственное использование, такое как предоставление большего количества парковочных мест на улице.

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