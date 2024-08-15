Европейская авиакомпания объявляет о ежегодном проезде "Все, что ты можешь летать"

Для многих это настоящий экологический кошмар.

Новый тариф «Все включено» от Wizz Air позволит владельцам паспорта совершать неограниченное количество полетов в течение года, начиная с 25 сентября, всего за 499 евро ($549).

Цена действительна при покупке сегодня до полуночи в Венгрии, где базируется авиакомпания. После этого цена возрастет до 599 евро ($660).

Если цена кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, то для многих так и будет. Но для некоторых это именно то, что им нужно – буквально.

Билеты можно забронировать только в течение 72 часов до вылета, что идеально для часто летающих пассажиров, готовых к последним минутам. И они доступны только как односторонние тарифы – большинство людей должны будут забронировать рейс в одну сторону, не зная точно, когда им удастся вернуться.

Также невозможно забронировать один сегмент и отменить его, если другой не появится – отмена трех раз приведет к аннулированию паспорта.

Паспорт автоматически продлевается, поэтому его нужно отменить, если вы не хотите продолжать.

Итак, что вы получаете? Неограниченные полеты – до трех в день – в течение года. За каждый вы заплатите фиксированную ставку 9,99 евро ($11) за сегмент.

Это базовый билет – за багаж, места и приоритетную посадку (которая позволяет взять ручную кладь на колесиках) придется платить дополнительно. Багаж обычно стоит около 50 евро за сегмент.

Паспорт покрывает всю сеть Wizz Air, охватывающую большую часть Европы, Средиземноморья и даже Ближнего Востока. Не покрываются только внутренние рейсы в Италии.

Участники должны указать предпочтительный аэропорт вылета, из которого, скорее всего, будут отправляться большинство ваших полетов. Многие из них уже раскуплены, и остались только вылеты из центральной и восточной Европы и Норвегии. Не все полеты должны отправляться из этих аэропортов, но авиакомпания оставляет за собой право отменить паспорт тех, кого она подозревает в том, что они подписались как вылетающие из одной области, но на самом деле находятся в другой.

Авиакомпания также не гарантирует места на любом самолете с доступными местами. Ее условия использования довольно расплывчаты в отношении доступности, указывая на то, что «предоставление авиабилетов зависит от ряда внутренних и внешних факторов», в том числе емкость сидений, количество пассажиров на рейсе и общее количество зарегистрированных участников «Все включено» – в настоящее время установлено на максимальное количество 10 000.

Авиакомпания не смогла объяснить CNN, на каком уровне загрузки разрешены или запрещены места.

Так стоит ли это? Возможно, если вы готовы лететь с коротким уведомлением и гибки в отношении возвращения. Также, если вы путешествуете налегке. Но самое главное, если вы одинокий путешественник – даже если двое из вас купили паспорта, нет гарантии, что вам обоим удастся получить место на рейсе.

Но вы также должны быть частым путешественником, чтобы это имело смысл. Один частый пассажир Wizz, который регулярно летает между Великобританией и Италией, сказал, что обычно платит около 50 евро за базовый односторонний билет, забронированный за несколько недель до поездки.

В июне Wizz была названа худшей авиакомпанией для задержек рейсов в Великобританию в третий раз подряд.

И хотя ее флот новых Airbus делает ее одной из самых молодых и экономичных в топливе, быстрый рост бюджетных авиакомпаний является одним из основных факторов плохой экологической записи авиации, по мнению лоббистской группы Transport & Environment.

Этот паспорт «Все включено» от Wizz Air идеально подходит для любителей авиации, так как позволяет совершать неограниченное количество полетов в течение года по доступной цене, особенно для тех, кто базируется в Венгрии. С этим паспортом вы можете исследовать различные туристические направления через обширную сеть бюджетной авиакомпании, включая Европу, Средиземноморье и даже части Ближнего Востока.

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