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Европа недавно снизила таможенные пошлины на автомобили, производимые Tesla в Китае.

Евросоюз потенциально увеличивает продажи авто Tesla в регионе за счёт применения сниженных таможенных пошлин на автомобили, произведённые в Китае, в отличие от поборов, накладываемых на других производителей электромобилей.

 and  Carmen Simpson
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Европа недавно снизила таможенные пошлины на автомобили, производимые Tesla в Китае.

В значительном шаге, последовавшем за увеличением ЕС налогов на все электромобили, импортируемые из Китая, примерно два месяца назад, в качестве обоснования этого действия были приведены "несправедливые" государственные субсидии, которые выгодны китайским производителям электромобилей, нанося ущерб европейским производителям.

Компания Tesla, у которой есть фабрика недалеко от Берлина, но которая экспортирует многие автомобили, произведенные в Китае в Европу, просила ЕС пересмотреть первоначальную ставку налога в 20,8%.

Во вторник Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, снизила эту ставку до 9%. Этот налог, помимо существующего налога ЕС в размере 10% на все импортируемые электромобили, все еще ниже дополнительных налогов, взимаемых с других китайских автопроизводителей, которые варьируются от 17% до 36,3%.

Европейская комиссия объяснила, что размер налога коррелирует с "размером субсидий", полученных Tesla в Китае. Во время визита в Китай они проводили расследование и изучали других китайских экспортеров автомобилей подобным образом, как указано в заявлении. CNN обратилась за комментарием к Tesla.

Старший аналитик в центре исследований Rhodium Group Грегор Себастьян выразил удивление по поводу дополнительного налога Tesla в размере "всего 9%". Он указал на местные правительственные займы и субсидированные батареи от китайского производителя батарей CATL. Однако он добавил, что для сильной аргументации требуется больше контекста и методологии.

Несмотря на снижение налога, Себастьян назвал его "по-прежнему отрицательным" для Tesla, но он может предоставить компании "некоторое пространство для маневра" по сравнению с ее основным европейским конкурентом SAIC. Он предположил, что SAIC столкнется с серьезными трудностями.

SAIC, китайский государственный автопроизводитель, был обложен дополнительным налогом в размере 36,3%, в то время как Geely, которая владеет шведской Volvo, и BYD, которая соперничает с Tesla за звание крупнейшего в мире продавца электромобилей, облагаются дополнительными налогами в размере 19,3% и 17% соответственно.

Европейская комиссия упомянула, что эти налоги несколько ниже предложенных налогов после более подробного анализа и ввода данных от автопроизводителей. Некоторые китайские компании, сотрудничающие с автопроизводителями ЕС, также могут наслаждаться более низкими налогами в размере 21,3%, а не более высокой ставки в 36,3% из-за своих сотрудничеств.

После того, как ЕС в июле ввел первоначальные налоги, Tesla повысила цену своей модели 3 в Европе примерно на 4%, или €1500 ($1666), ссылаясь на дополнительные налоги. Несмотря на это, модель 3 по-прежнему дешевле, чем BYD Seal, по словам Джорджа Уиткомба, аналитика автомобильной промышленности в консалтинговой компании Rho Motion. С уменьшением дополнительного налога для Tesla модель 3 сохранит конкурентоспособность с другими китайскими электромобилями в Европе.

С другой стороны, BYD еще не повысила цены в Европе несмотря на существенный дополнительный тариф. По словам Себастьяна, BYD имеет возможность поглощать эти дополнительные налоги без значительного влияния на свои цены в Европе, оценивая, что BYD может выдержать дополнительный EU-налог до 45%.

BYD также может увеличить экспорт подключаемых гибридных электромобилей, поскольку налоги влияют только на электромобили с батарейным питанием. В будущем BYD может вообще избежать налогов, производя автомобили в Турции для рынка ЕС, так как импорт из Турции освобожден от налогов.

Сниженная ставка налога Tesla в размере 9% по-прежнему выше ставок для ее основных европейских конкурентов, что указывает на потенциальное бизнес-преимущество. Однако более низкий налог по сравнению с первоначальной ставкой в 20,8% может помочь Tesla сохранить конкурентоспособность на европейском рынке.

Решение европейской экономики снизить налоги для импортеров электромобилей, таких как Tesla, воспринимается как попытка стимулировать бизнес в сфере электромобилей, способствуя устойчивому экономическому росту и конкурентоспособности на глобальном рынке.

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