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Европа готовит кредиты Украине, пострадавшей от войны, в размере 39 миллиардов долларов, чтобы облегчить ее процесс восстановления

Европейский Союз готов предоставить Украине кредит в размере до €35 миллиардов (около $39 миллиардов), как объявил его административный орган во вFriday.

 and  Lauren Adams
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Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, направляется почтить память погибших...
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, направляется почтить память погибших украинских солдат в конфликте с Россией на мемориальном сайте в Киеве 20 сентября.

Европа готовит кредиты Украине, пострадавшей от войны, в размере 39 миллиардов долларов, чтобы облегчить ее процесс восстановления

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, объявила о предложении займа на различных платформах во время своего визита в Киев. Она заявила, что этот заем представляет собой существенный инвестиционный вклад ЕС в восстановление Украины, назвав его еще одним значительным вкладом.

Непрекращающиеся российские атаки требуют постоянной помощи ЕС для Украины, как она объяснила. Кроме того, она упомянула, что заем является частью обязательств G7.

В июне G7, состоящий из ведущих мировых экономик, коллективно согласился предоставить примерно $50 миллиардов в виде займов для Украины, используя прибыли от конфискованных российских активов.

Активы России, в том числе банковские счета в Европе и Америке, были конфискованы в рамках жестких санкций, введенных после того, как Владимир Путин authorize полноценное вторжение в Украину в 2022 году.

Визит фон дер Ляйен в Украину совпадает с началом отопительного сезона зимой. Усиленные российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в последние месяцы привели к повышенной уязвимости в случае отключений электроэнергии.

Международное энергетическое агентство недавно объявило, что предстоящая зима представит "самый сложный вызов еще" для энергетической системы Украины.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

Инвестиции ЕС через заем являются значительной частью коллективной деловой поддержки восстановления Украины. Кроме того, заем является выполнением обязательств G7 по оказанию финансовой помощи Украине.

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