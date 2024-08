- Еврогород столкнулся с срубленными деревьями - метеорологические операции

В некоторых частях Баварии, пожарные и полицейские силы были развернуты, особенно поздно во вторник вечером, из-за местных сильных погодных условий. В частности, в Нижней Баварии, Пфальце и западной части Мюнхена были направлены силы из-за неблагоприятных погодных условий, как сообщили полиция и пожарные в среду утром.

Временные перебои в железнодорожном движении в районе Розенхайм

Также в Верхнебаварском районе Розенхайм произошло значительное погодное происшествие: евросити поезд столкнулся с деревом, упавшим на рельсы, и остановился. По данным федеральной полиции, на борту находилось около 260 человек. Погибших нет. Путь был открыт около 1:30 ночи, и движение поездов возобновилось.

Участок между Бад-Эндорфом и Приен на озере Чиаме был непроходим с вечера вторника, около 7:00 вечера. Вверхняя линия была повреждена и требовала ремонта. По словам представителя железной дороги, поезд был якобы буксирован дизельным локомотивом. По словам представителя железной дороги, пожарные помогли пассажирам покинуть поезд. Пассажиров перевезли в Приен на микроавтобусах.

В других местах также были перебои в железнодорожном движении из-за сильной погоды во вторник вечером, сказал представитель. Растительность падала на рельсы, в частности, в Северном Рейне-Вестфалии и Баварии.

Выкорчеванные деревья, упавшие ветки, затопленные подвалы

В районе Нижней Баварии были направлены силы на 24 погодных происшествия между 8:00 вечера и 11:00 вечера. Полиция сообщила, что деревья в основном были вырваны, что вызывало перебои в движении, которые необходимо было устранить. Транспортные средства также были повреждены падающими ветками, и подвалы затоплены. В Фельдкирхене, в районе-Straubing-Bogen, было кратковременное отключение электроэнергии.

Даже события в Нижней Баварии были затронуты: Организатор отменил запланированный парад фонариков в связи с народным фестивалем Гаубоден из-за угрозы сильной погоды во вторник вечером. Область проведения мероприятия была быстро и упорядоченно эвакуирована.

В Верхнем Пфальце также были погодные происшествия. По словам представителя полиции, силы были направлены 16 раз - в основном в районе и городе Регенсбург, и районе Швандорф. В Мюнхене сильная погода пронеслась над западной частью города вечером. Огнем было сообщено о 35 погодных происшествиях. Сильный дождь затопил дороги, затопил подземные переходы и затопил подвалы.

Три человека пострадали в погодном происшествии на А9

В Верхнебаварском районе Эйхштетт из-за сильного дождя произошло происшествие на А9 с тремя пострадавшими. Preliminary findings suggest that a driver lost control of their vehicle near Denkendorf, heading towards Munich, due to weather conditions. The vehicle reportedly collided with the central reservation and another car. Both vehicles then left the road and overturned.

The driver of the second car suffered minor injuries, while the other driver and a passenger in their vehicle were reportedly moderately injured.

В остальной части Баварии полиция сообщила о небольшом количестве погодных происшествий. В Баварской полицейской штаб-квартире Северной Швабии сообщили, что все было спокойно.

В районе Ансбах Средней Франконии в районе Штейнмиhle произошло сильное градовое явление, как сообщается в Bayerischer Rundfunk. Станция показала видеоролик жителя, очищающего свой двор от снега, сказавшего: "Я никогда не видел ничего подобного". Градовое явление длилось 15-20 минут.

В южную Баварию ожидаются новые грозы и сильные дожди: Немецкий метеорологический сервис прогнозирует, что свободное государство будет испытывать разрозненные грозы, которые станут более частыми днем, с сильным дождем, градом и порывистым ветром.

Местами возможен сильный дождь до 40 литров на квадратный метр и порывы ветра до 100 километров в час, с наибольшим риском в Швабии и Верхней Баварии.

Евросити поезд, который столкнулся с упавшим деревом на рельсы в районе Розенхайм, потребовал помощи пожарных, чтобы безопасно помочь пассажирам покинуть поезд.

Во время погодных происшествий в Нижней Баварии несколько транспортных средств были повреждены падающими ветками, что потребовало участия tanto полиции, как и пожарных для устранения и помощи.

