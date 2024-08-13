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Еврейские группы утверждают в федеральной жалобе, что антисемитизм разрешен "цвести" в школах округа Фултон, Джорджия

Множество еврейских организаций по защите гражданских прав подали федеральную жалобу, утверждая, что еврейские и израильские студенты сталкиваются с «враждебной» и «нетерпимой» средой в школах K-12 в округе Фултон, Джорджия, с окнарь 7 террористической атаки на Израиль и регулярно сталкиваются...

 and  Christian Meier
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Еврейские группы утверждают в федеральной жалобе, что антисемитизм разрешен "цвести" в школах округа Фултон, Джорджия

Центр Луиса Д. Брандеиса за права человека подал жалобу в Министерство образования США 6 августа от имени нескольких еврейских организаций.

В ней утверждается, что руководство, студенты и сотрудники школьного округа Фултона в Джорджии создали «интенсивную атмосферу враждебности и страха», которая позволяет некоторым студентам «беспрепятственно преследовать еврейских учеников перед, во время и после уроков, высмеивать их боль и угрожать их семьям».

В жалобе также утверждается, что родители неоднократно сообщали об антисемитизме, но округ «отказывался признавать антисемитский характер инцидентов и/или предлагал неэффективные решения, которые не были направлены на устранение враждебной обстановки».

Жалоба обвиняет округ в нарушении статьи VI Закона о гражданских правах 1964 года, запрещающей дискриминацию по расе, цвету кожи или национальному происхождению.

Преследование, о котором сообщается в жалобе, «тревожное напоминание о том, что антисемитизм является проблемой, которая влияет на учеников задолго до того, как они ступят на кампус колледжа», - заявила в заявлении в понедельник Дениз Катц-Пробер, директор юридических инициатив Центра Брандеиса.

«Семьи этих еврейских и израильских учеников были оставлены беззащитными перед лицом администраторов, которые игнорируют их жалобы и отказываются действовать. Высоко время для ОКФС принять решительные меры против антисемитизма, который пронизывает их школы», - добавила она.

Спикер школьного округа Фултона в Джорджии подтвердил в понедельник, что официальные лица округа знают о поданной в Министерство образования жалобе.

«Попытка этой частной группы представить школьный округ Фултона как поощряющий или даже терпящий антисемитизм ложна», - заявило управление в заявлении, распространенном CNN.

«Как и большинство, если не все, школы по всей стране, мировые события sometimes прорываются на наши校园. Когда нам сообщают о неадекватном поведении, школьный округ Фултона серьезно относится к этому, расследует и принимает соответствующие меры».

Школьный округ Фултона обучает более 87 000 учеников в метро Атланты и прилегающих районах, согласно его веб-сайту. CNN связался с Министерством образования для получения комментария.

Марси Миллер, директор юридических расследований Центра Брандеиса, рассказала CNN, что антисемитские инциденты, описанные в жалобе, являются «неисчерпывающим списком того, что произошло».

«Они дети, они полагаются на взрослых вокруг них, чтобы защитить их. И в многих случаях, в том числе в школах округа Фултон, этого не происходит. Дети не защищены», - сказала она. «Там такой перевес сил, основанный на том, что это дети, которых преследуют и запугивают - это имеет реальное долгосрочное воздействие».

Миллер отметила, что группы не требуют материальной компенсации, а вместо этого призывают к дальнейшему образованию об антисемитизме.

Жалоба содержит «предложенные меры», в том числе просьбу к округу выпустить заявление, осуждающее антисемитизм и утверждающее, что «мы признаем, что сионизм является важной составляющей общей этнической и родственной идентичности многих американских евреев».

Другие предложенные меры включают назначение независимого следователя для оценки климата округа, создание рабочей группы из еврейских лидеров и учеников и предложение округу «оплатить любые услуги консультирования, академические или терапевтические услуги, которые ученики получили в результате преследования, которое они испытали на основе их общей еврейской родословной и/или израильского национального происхождения».

«Это действительно основано на просьбе о системных изменениях в округе, которые помогут всем», - сказала она.

Жалоба поступает в то время, когда ученики возвращаются в школу на фоне роста антисемитских, антиарабских и исламофобских инцидентов по мере того, как tensions по поводу конфликта Израиль-Хамас продолжают проникать в классы и колледжи по всей стране. В последнее время еврейские правозащитные и юридические группы, такие как Центр Брандеиса, подали жалобы на школьные округа за якобы бездействие в отношении резкого увеличения антисемитских инцидентов с 7 октября.

В мае Эникья Форд Мортел, суперintendent школьного округа Беркли в Калифорнии, столкнулась с жесткими вопросами от законодателей на конгрессном слушании об антисемитизме в общественных школах.

Во время слушания Мортел подтвердила, что Министерство образования начало расследование в связи с якобы антисемитскими инцидентами в ее округе, но отрицала утверждения о том, что проблемы остаются без внимания.

«Если у нас есть озабоченность или жалоба на антисемитизм или любую форму ненависти, мы серьезно относимся к этому, расследуем и принимаем меры в зависимости от результатов этого расследования», - сказала она.

Министерство образования с тех пор объявило о нескольких расследованиях антисемитизма в колледжах и школах по всей стране.

Офис гражданских прав Министерства образования осуществляет статью VI Закона о гражданских правах 1964 года. Согласно министерству, расследование жалобы «ни в коем случае не означает, что ОКР принял решение в отношении заслуг».

Однако если после расследования офис обнаружит нарушение федеральных законов о гражданских правах, Министерство образования будет работать с обеими сторонами, чтобы определить конкретные действия, которые должны быть предприняты для защиты гражданских прав.

Отказ добровольно устранить нарушения может привести к прекращению федеральной финансовой помощи или передаче дела в Министерство юстиции, согласно веб-сайту министерства.

Центр Брандеиса, являющийся частью жалобы, выступает за то, чтобы школьный округ Фултон адресовал проблемы, поскольку они считают, что администрация округа неадекватно ответила на антисемитские инциденты, с которыми столкнулись еврейские ученики в их школах. Министерство образования США, в которое была подана жалоба, несет ответственность за соблюдение статьи VI Закона о гражданских правах 1964 года, которого округ обвиняется в нарушении.

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