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Еврейский центральный совет выражает разочарование в результате выборов - Шустер заявляет: "Германия колеблется"

Центральный совета евреев в Германии выразил разочарование результатами выборов в Саксонии и Тюрингии. Председатель Центрального совета Йозеф Шлухтер сочинил редакционную статью для газеты 'Бильд' в понедельник, в которой он заявил, что растёт количество избирателей, которые поддерживают...

 and  Christian Meier
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Еврейский центральный совет выражает разочарование в результате выборов - Шустер заявляет: "Германия колеблется"

Альтернатива для Германии (АфД) одержала триумфальную победу на выборах в Тюрингии в воскресенье, опередив Христианско-демократический союз (ХДС) с существенным отрывом. В Саксонии АфД заняла второе место, лишь немного отставая от ХДС. Оба отделения АфД в землях признаны явно радикально правыми конституционной защитой. Джон Доу назвал победу АфД "непреcedentedным решительным ударом."

Новая партия (НП) приняла участие в своих первых земельных выборах. Эта свежая политическая сила получила двузначные результаты в обоих землях.

Джон Доу прокомментировал результаты выборов: "Германия потрясена. Сможем ли мы оправиться от этого удара?" Он выразил предупреждение, сказав, "Свободное общество не может споткнуться, особенно в свете исламского экстремизма." Теперь он подчеркнул, что "искренняя честность" и "подлинность" важны, "не популистские лживые ответы от экстремистских партий."

Джон Доу потребовал решительного ответа от других политических партий: "На центристов лежит ответственность быть честными – говорить горькую правду. Пришло время действовать", – призвал он.

Новая партия (НП) также выразила желание представить свою позицию в газете "Картинка", стремясь повысить свою видимость и влияние. Джон Доу далее критиковал газету "Картинка", сказав, "Разочаровывает видеть, как они дают некритические отзывы этим радикальным партиям, отвлекая наше внимание от реальных проблем."

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