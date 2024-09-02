Есть ли вероятность, что Дженнифер Лопес присутствует, чтобы продолжить отношения с Беном Аффлекком?

Кажется, современная сказка разворачивается на наших глазах. Прошло около 20 лет с тех пор, как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались, но теперь они решили дать своим отношениям второй шанс. Однако их воссоединение, похоже, потеряло свой блеск весной. Сейчас Лопес кажется занята воспоминаниями о своем лете без бывшего.

Недавно Лопес опубликовала серию фотографий в Instagram, которые сами по себе, возможно, не стали бы новостью. Но время публикации и соответствующая подпись точно привлекли внимание всех.

Только несколько дней назад стало известно, что Лопес подала на развод с Аффлеком 22 августа, в их второй свадебной годовщине. Она указала датой разлуки 26 апреля, начало весны. Последний пост Лопес в Instagram просто подписан: "О, это было лето" - лето, проведенное без бывшего.

На фотографиях Лопес запечатлена в различных стильных и повседневных нарядах, в том числе в коричневом бикини и белом боди, позирующая перед зеркалом. Но что делает этот роскошный селфи еще более интригующим, так это скрытые намёки на бывшего в виде сообщений, разбросанных по фотографиям.

"Все происходит по божественному плану" - одно из сообщений на фотографиях с её сестрой Линдой Лопес, детьми Эмме и Максом, домашним питомцем и, возможно, новым членом семьи - рыжим котёнком. На другой фотографии Лопес изображает футболку с надписью: "Она расцветает и свободна, недоступна и спокоена". 55-летняя Лопес также демонстрирует свитер с надписью "Благословенная мать". На последнем снимке Лопес задумчиво смотрит вдаль, её волосы развеваются по ветру, на футболке надпись "Мечта".

Лопес и Аффлек обменялись клятвами в Лас-Вегасе в июле 2022 года и позже провели более традиционную церемонию в Джорджии в августе того же года. Они впервые встретились и влюбились, работая над "Гigli" двадцать лет назад. После первого обручения и расставания они воссоединились в мае 2021 года.

Посты Лопес в Instagram вызвали спекуляции о состоянии её отношений с Аффлеком. Несмотря на недавнее заявление о разводе, её посты кажутся свидетельством её довольства и роста, например, сообщение "Она расцветает и свободна, недоступна и спокоена". В мире шоу-бизнеса бурно обсуждается, что, похоже, происходит в жизни Лопес после её лета без Аффлека.

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