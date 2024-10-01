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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Есть ли новый этап в существовании НАТО под руководством Марка Рутте?

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 3 минут
Дональд Трамп встречался с Марком Рютте в 2019 году. Во время встречи, как друзья, он...
Дональд Трамп встречался с Марком Рютте в 2019 году. Во время встречи, как друзья, он комментировал, будучи на посту нового генерального секретаря НАТО.

Есть ли новый этап в существовании НАТО под руководством Марка Рутте?

В течение десяти лет, Йенс Столтенберг занимал пост главы самого сильного военного альянса мира, НАТО. В этот вторник норвежский политик передаст свой пост бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. Ожидаются ли изменения в руководстве Рютте? Это не исключено.

НАТО и конфликт в Украине

В отличие от некоторых мировых лидеров, таких как канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Столтенберг последовательно выступал за полную поддержку Украины западным оружием в течение последних двух лет. По его мнению, текущая ситуация требует оказания помощи вместо выполнения задач альянса, связанных с техническим обслуживанием оружия и накоплением боеприпасов. Он также поддерживал возможность вступления Украины в НАТО.

Будет ли Рютте придерживаться этого подхода? Украина может оптимистично относиться к этому. Рютте уже высказал свою позицию по использованию Западным оружием против России без ограничений, в основном из-за трагедии MH-17 в 2014 году. Во время премьерства Рютте Нидерланды также разрешили отправку голландских истребителей F-16 в Украину. В плане общей экономической мощи Нидерланды под руководством Рютте были одними из основных contributors в военную поддержку Украины.

НАТО и Дональд Трамп

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США на предстоящих выборах в ноябре может создать проблемы для Рютте на его новом посту. Заявления республиканца вызвали сомнения в обязательствах США по коллективной обороне, если он вернется к власти. Антагонизм Трампа по отношению к европейским союзникам и угрозы вывести США из НАТО во время его первого срока создали напряженную обстановку.

Что касается Трампа, Рютте придется заполнить большие туфли. Столтенберг добился большого признания, успешно посредничая и урегулируя во время первого срока Трампа в качестве президента. Сможет ли Рютте повторить этот успех? Возможно, обстоятельства будут сложнее. Во время встречи в 2019 году Трамп выразил восхищение Рютте, описав их отношения как лучшие между США и Нидерландами.

НАТО и финансы

Независимо от того, кто выиграет выборы в США, продвижение в увеличении расходов на оборону будет основной задачей для Рютте. Европейским союзникам необходимо увеличить свои военные бюджеты, и Рютте считается менее убедительным в этом отношении. Во время своего премьерства Нидерланды потратили всего 1,2% своего ВВП на оборону в 2018 году. Кевин Каспари

Некоторые вопросы: Венгрия и Турция

Отношения между премьер-министром Нидерландов Рютте и премьер-министром Венгрии Орбаном, а также президентом Турции Эрдоганом полны неопределенности. Сможет ли Рютте удержать tensions с этими двумя лидерами под контролем? Отношения между Рютте и Эрдоганом уже были напряженными до критики последнего в отношении запрета членам турецкого правительства на предвыборную кампанию в Нидерландах. Рютте решительно выступал против принятия Венгрией анти-ЛГБТQ-закона, заявляя, что ему нет места в ЕС.

Успех Рютте в качестве генерального секретаря НАТО будет зависеть от его способности выступать в качестве голоса всех лидеров НАТО. Хотя США играют важную роль в установлении повестки дня НАТО как военной сверхдержавы, принцип консенсуса гарантирует, что любой союзник может наложить вето на решения. Основная роль генерального секретаря НАТО - способствовать политическим консультациям среди союзников и достичь согласия, даже по сложным вопросам.

Столтенберг справился с этой ролью хорошо. Своим спокойствием, терпением и дипломатическим мастерством он часто преодолевал тупики. Недавно он убедил Венгрию и Турцию снять свои вето против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

НАТО и мир за пределами

Одним из самых сложных моментов во время Столтенберга было американо-принужденное отступление из Афганистана, которое привело к возвращению талибов к власти. Рютте, возможно, не придется сталкиваться с этой проблемой, но он может столкнуться с увеличением давления США на НАТО для ужесточения позиции против потенциальных угроз со стороны Китая. Это может поставить Рютте в затруднительное положение, так как некоторые европейские союзники, такие как Франция и Германия, имеют более критическое отношение к политике США в отношении Китая.

Следующий шаг Столтенберга

После своего ухода Столтенберг, как сообщается, продолжит влиять на глобальные вопросы безопасности в новой роли: согласно сообщениям, он станет главой Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) в следующем году. МКБ, основанная в 1963 году, превратилась в влиятельный международный форум для политики безопасности.

Комиссия, состоящая из представителей различных стран-членов НАТО, сыграет важную роль в определении позиции альянса по потенциальным угрозам со стороны Китая под руководством Рютте. Столтенберг, ушедший с поста генерального секретаря НАТО, теперь станет главой Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), должность, которая позволит ему продолжать влиять на глобальные вопросы безопасности.

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