Есть ли какие-нибудь примечательные безалкогольные вина, которые все еще дают восхитительный вкус?

Вот и всё, ответ - нет. Наш писатель последовал тренду и исследовал погреб для хранения вина. В итоге он пришёл к разочаровывающему выводу: это не очень вкусно. Однако есть вариант всё же попробовать, используя определённые соки.

Взгляните на эти шокирующие цифры. После снижения потребления пива три десятилетия назад Германия теперь также потребляет меньше вина. Об этом сообщает Немецкий институт вина (DWI). Все больше людей хотят - по разным причинам - частично или полностью отказаться от алкоголя. Чтобы соответствовать этому спросу, розничные торговцы и рестораны предлагают новые напитки. Например, продажи деалкогольных вин выросли почти на 30% в 2023 году. Этот тренд становится нормой не только для DWI.

Лукас Клосkowski, совладелец "Винокультуры" - "берлинского винного магазина с самым смелым ассортиментом", по словам винного журналиста Стюарта Пиготта, подтверждает высокий спрос. Термин "низкое и без" используется для обозначения категории напитков с пониженным и нулевым содержанием алкоголя в повседневной речи. Хотя эти варианты составляют небольшую часть ассортимента в Винокультуре, у них есть своё место. Клосkowski рассказывает, что бывший владелец их бизнеса не мог пить алкоголь и посвятил своё время поиску лучшей альтернативы.

Кислый вкус и химическая горечь

Журналист столкнулся с трудностями и разочарованиями в этом поиске в течение нескольких недель. Несмотря на расширяющийся ассортимент деалкогольных вин, он не смог найти ни одного, которое было бы достаточно вкусным, чтобы пить его добровольно. Из 20 образцов, которые он попробовал - из Германии, Испании, Франции и Италии, - преобладали ноты уксуса, сахарных растворов и химической горечи, оставляя лишь разочаровывающий сок или вкус, напоминающий испорченное вино. (Те, кто заинтересован, могут найти шесть рекомендаций по безалкогольному вину в конце текста.)

Приятная альтернатива: Сок из айвы

Но упорство журналиста вознаградилось, когда он нашёл заманчивую альтернативу вину в Винокультуре. Самый приятный напиток, который он нашёл, был полностью безалкогольным, концентрированным соком айвы от франконского винодела Стефана Веттера. Цена: 12 евро. Создание Веттера предлагало игру фруктовых сахаров, кислоты и танинов - подобно сбалансированному вину; с интенсивными ароматами и живой, почти танцующей текстурой во рту и на языке, наполняющей рот и приятно стимулирующей слюноотделение. Длительное послевкусие делало каждый глоток запоминающимся удовольствием, независимо от того, пьете ли вы его в одиночку или с различными блюдами. В берлинском ресторане "Нобelhart & Schmutzig" этот айвовый сок уже давно является любимым спутником трапезы - так называют безалкогольные напитки в мире высокой гастрономии.

Не менее удивительным был вкус совершенно разных напитков из фруктовых погребов Петра ван Нахмена на Нижнем Рейне, Йёрга Гегера на Швабском Альбе и Клары Фруктовые Ферменты в Кнезе на Шлезвигском озере.

Пётр ван Нахмен, известный производством "односортных" соков в мире вина, таких как те, которые сделаны из винограда Рислинг и Шпетбургундер, предлагает уникальную сладость, которая подходит для десертов или как десерт сама по себе. Менее сладкий Дикий слива из Пидмонта, который стоит около восьми евро за бутылку и рекомендуется для сочетания с ягнятиной, говядиной, дичью и грибами, приносит такое же удовольствие, как и британская королевская семья. Гордостью Петра ван Нахмена является тот факт, что этот сливовый сок был подан на государственном банкете в Беллевю-Паласе.

Различные смеси из прессов Петра ван Нахмена, известные как купажи, также оказались приятными. Например, "Proxy Rot" от Клары, заменитель красного вина, готовится путём прессования и смешивания различных ингредиентов: черничных и черничных цветов, свёклы, аронии, имбиря, листьев грецкого ореха, а также стеблей и кожуры яблока и айвы. Его мягкие, слегка горьковатые ноты делают его идеальным спутником для еды. Примерно за 13 евро он стоит столько же, сколько и высококачественные алкогольные вина с собственного двора.

"Чай" замена?

Искристые фруктовые соки от Йёрга Гегера имеют конкурентоспособную цену. Его обширная коллекция богата травами и специями, делающими их прекрасным аперитивом, даже если Гегер предлагает их для многих типов еды. Гегер рекомендует Prisecco Nr. 11 с недозрелым Боскопом и дубовыми листьями, Aecht Bitter с зелёной охотничьей грушей и полынью, и Cuvée Nr. 23 с ревенем, яблоками и цветами.

Пётр ван Нахмен также создаёт шипучие фруктовые напитки, подобные секко, сделанным из яблок и айвы. Они становятся более приятными на второй или третий день, когда часть шипучести выветривается. С другой стороны, Пётр ван Нахмен представил оригинальное творение с приятно слегка шипучим JuicyTeas. Это три разных смеси, сделанные из соков и настоев чая. Будь то Даржилинг, ревень и роза, жасмин, железняк и Рислинг, или белый чай, ваниль и айва - то, что кажется сложным жидким экспериментом, так мастерски сбалансировано по вкусу, что журналист наслаждается им во всех его вариантах. Примерно за девять евро стоимость также очень умеренная.

"Безалкогольное" не совсем без алкоголя

Винодельня Святого Антония в Рейнгау также фокусируется на чае со своим модно ориентированным филиалом Châto Zero. Там они разливают "Бесконечные чаи" по цене около десяти евро за бутылку: "Герцог Черного чая" и "Герцогиня Ройбос". Оба содержат не только чай, а именно тему этой статьи: деалкоголизированное вино! В обоих случаях оно происходит из Испании и получено из белого винограда Чардоне. Эти смеси освежающе легкие, обладают элегантным ароматом вина и тонкой кислотностью, с максимальным содержанием алкоголя 0,5% об., что эквивалентно четырем граммам на литр. Несмотря на то, что это юридически считается безалкогольным, небольшое количество служит вкусу. В отличие от JuicyTeas, Infiniteas имеют fewer fruity aromas, делая их еще более подходящими для сочетания с едой.

Для тех, кто ищет подобный альтернативу без шипучести, рассмотрите 36° Гренанш и 32° Рислинг, два "тихих спутника обеда" от Йорга Геигера, по цене около 16 евро каждый и также полученные из деалкоголизированного вина. Виноград Гренанш смешивается с соком сливы и травами, а Рислинг - с соком яблока и травами. Остаточное содержание алкоголя здесь не превышает 0,3% об.

Самый дорогой безалкогольный напиток, найденный журналистом, также имеет низкое содержание алкоголя - у Лукаса Клосковски, который продает их исключительно в Германии. Они называются Muri Drinks. Они бывают пяти газированных видов по 23 евро каждый и одного негазированного по 20 евро. Они варятся в Копенгагене с использованием кефирных зерен, что объясняет их уникальный аромат и почему они не пахнут приятно при открытии. Они полностью развивают свой аромат только после airing в течение дня. Несмотря на их впечатляющий маркетинг и культовый статус в высокой кухне, эти напитки уникальны из-за своих особых ингредиентов и процесса варки, и требуют храбрости, чтобы попробовать их, так как они не соответствуют никаким вкусовым ожиданиям.

Деалкоголизация вина не делает его единственной инновацией, отвечающей на растущий спрос на менее алкогольные напитки. Однако это не означает, что они чистые и качественные, как высококачественное вино, или подлежат таким же строгим контролю. Процесс деалкоголизации, разработанный виноделом Рейнгау Карлом Юнгом более ста лет назад, все еще имеет три основных недостатка, которые можно почувствовать: во-первых, ароматы испаряются, во-вторых, алкоголь как так называемый носитель вкуса также испаряется, и, в-третьих, потери компенсируются обогащением сахаром. Кроме того, все эти процессы трудоемкие, малоустойчивые и дорогие.

Шесть рекомендаций для тех, кто все еще хочет попробовать:

Германия: "Карл Юнг" (белое: Чардоне, Рислинг или Кюве; розовое: Гренанш из Испании; красное: Мерло, Каберне или Кюве), около 6 евро.

Германия: "Доктор Ло" от доктора Лоосена (белое: Рислинг), 9-10 евро

Германия: "Фабельhaft drink & drive" (белое: Рислинг), 13-16 евро

Испания: "Торрес Натураль 0,0" (белое: Мускат; розовое: Каберне Совиньон; красное: Сира), 8 до 10 евро

Испания: "Торрес Сангре де Торо" (белое: Мускат; розовое: Кюве Сира и Каберне Совиньон; красное: Гренанш и Сира), 7 до 9 евро

Италия: "Доппио Пассо" (белое: Мускат или Грилло; красное: Кюве), около 7 до 9 евро.

Несмотря на растущий спрос на безалкогольные варианты, журналист обнаружил, что деалкоголизированные вина часто не имеют вкуса, с нотками уксуса, сахарных растворов и химической горечи. С другой стороны, в Европе, в частности в Германии, наблюдается рост потребления деалкоголизированных вин, с розничными торговцами и ресторанами, которые следуют этой тенденции.

В своем поиске съедобной альтернативы журналист обнаружил восхитительный сок из айвы от франконского винодела Штефана Веттера, предлагающий сбалансированный вкус и стимулирующие ароматы. Эта смена вкусовых предпочтений наблюдается не только в Европейском Союзе, но и становится глобальной нормой.

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