Ошибки в здравоохранении могут произойти даже с медицинскими профессионалами. Если в результате вы, как пациент, пострадали, у вас может быть Basis для компенсации. Вот что вам нужно знать:

Даже при очевидных симптомах врач мог пропустить диагноз. Это могло привести к ненужным страданиям или ухудшению состояния: Это пример медицинской ошибки.

Если вы считаете, что произошла медицинская ошибка, вы можете почувствовать себя ошеломленным вначале. Но у пациентов в таких ситуациях есть юридические варианты. Вот краткий обзор:

1. Вы несете ответственность за доказательство ошибки

Обычно: В случаях медицинских ошибок пациент несет ответственность за доказательство того, что врач допустил ошибку, и что эта ошибка привела к ущербу для здоровья. Это требование объясняется на портале "gesund.bund.de".

Доказать медицинскую ошибку может быть сложно. Медицинские ошибки часто трудно доказать, как указано на портале. Ведь проблемы со здоровьем могут иметь разные причины.

2. Ваша страховка здоровья - ваш контакт

Поэтому, при подозрении на медицинскую ошибку, необходима медицинская экспертиза. Чтобы получить это, вы можете обратиться к своей страховой компании. В таких ситуациях требуется бесплатная помощь - при условии, что она оплатила лечение, как указано в центре потребителей.

Два шага, которые вы можете предпринять для подготовки:

Создайте запись: Запишите свою точку зрения на лечение. Что сказал или сделал врач? Эта информация может быть записана в журнал. Полезно отмечать участников, места, события и потенциальных свидетелей вместе с датами, как предлагает "gesund.bund.de".

Запросите документы: Получите записи о лечении от всех участвующих врачей. Эти записи могут дать представление о лечении со стороны врача. Вы можете запросить эти записи сами или через свою страховую компанию, при условии, что вы подписали согласие на отказ от конфиденциальности.

Ваша страховая компания проанализирует эти документы, запросит дополнительные, если это необходимо. Если страховая компания также подозревает обоснованное подозрение на медицинскую ошибку, она может поручить медицинскому эксперту дать оценку. Эта услуга бесплатна, как указано в центре потребителей.

Отчет эксперта дает оценку того, есть ли ущерб для здоровья и является ли причина медицинской ошибкой.then health insurance provider will formulate a final statement, serving as the basis for further legal action.

3. Альтернативный путь: Региональные медицинские ассоциации

Другой способ расследовать подозрение на медицинскую ошибку - через региональные медицинские ассоциации, которые имеют установленные экспертные комитеты и посреднические органы для этой цели. Подходящую точку контакта можно найти на веб-сайте "aerztekammern-schlichten.de".

Чтобы начать этот процесс, необходимо подать заявление. Соответствующие региональные медицинские ассоциации предлагают формы для этой цели. И здесь: Процесс бесплатный. В конце выдается заявление о том, произошла ли медицинская ошибка после медицинской и юридической оценки.

4. Согласно отчету эксперта, произошла медицинская ошибка - необходим специалист по медицинскому праву

На этом этапе целесообразно привлечь специалиста по медицинскому праву для предъявления требований о возмещении ущерба. Это согласно центру потребителей. Стоит отметить, что требования о возмещении ущерба обычно истекают через три года. Этот период начинается в конце года, в котором вы узнаете о возможной медицинской ошибке.

Понимание ваших прав имеет решающее значение, если вы считаете, что произошла медицинская ошибка. В соответствии с правилами здравоохранения и безопасности медицинские профессионалы несут ответственность перед своими пациентами. Если у вас есть доказательства того, что ваше лечение нарушило правила здравоохранения и безопасности, было бы разумно получить юридическую консультацию у специалиста по медицинскому праву.

