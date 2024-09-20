Если вы хотите знать, влияют ли ГЛП-1 на ваши эмоции, специалисты предполагают, что эти потенциальные элементы могут быть вовлечены.

Некоторые individuals, использующие инъекции семаглутида и тирзепатида, которые продаются под названием Вейговей и Мунжаро для похудения, выразили обеспокоенность по поводу усиления чувства тревоги, депрессии и суицидальных мыслей. Это привело к расследованию со стороны Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США в этом году.

Семаглутид и тирзепатид относятся к категории агонистов рецепторов GLP-1 или GLP-1 агонистов. Ранее они использовались для управления типом 2 диабета (как Оземпик и Мунжаро), но в последнее время стали популярными для похудения.

Исследование, опубликованное 3 сентября в журнале JAMA Internal Medicine, не выявило значительных различий в показателях психического здоровья между пользователями семаглутида и не пользователями, согласно словам главного автора исследования, доктора Томаса Ваддена, эксперта по лечению ожирения и профессора психологии в психиатрии в Медицинской школе Перлмана при Университете Пенсильвании. Однако расследование FDA не обнаружило никаких доказательств увеличения риска суицидальных мыслей.

Взаимосвязь между этими лекарствами и психическим здоровьем сложна и включает в себя множество факторов, подчеркнул доктор Давиде Ариллотта, резидент в отделе неврологии, психологии, исследований лекарств и здравоохранения Университета Флоренции в Италии. Ариллотта не был связан с сентябрем исследованием.

Если вы заметили изменения в настроении во время приема лекарств GLP-1, могут быть задействованы несколько факторов.

Антидепрессивные эффекты

Лекарства GLP-1 могут облегчить некоторые тревожные или депрессивные симптомы у некоторых людей, согласно словам доктора Давиде Ариллотта. Рецепторы GLP-1 присутствуют во многих частях мозга, кишечника и поджелудочной железы, все они участвуют в регулировании настроения. Эти рецепторы могут влиять на выделение и активность нейротрансмиттеров, таких как дофамин и серотонин, которые жизненно важны для эмоционального благополучия. В результате агонисты рецепторов GLP-1 (АР) считаются имеющими антидепрессивные эффекты. Дофамин и серотонин хорошо известны тем, что поднимают настроение, и часто называются "гормонами счастья".

Исследователи считают, что поскольку тип 2 диабета и депрессия иногда имеют общие причины, лекарства GLP-1, которые потенциально эффективны в управлении симптомами диабета, также могут улучшить результаты психического здоровья, согласно словам доктора Питера Уэды, ассистента профессора и резидента-эндокринолога в Каролинском институте и Центре диабета в Стокгольме, Швеция. Уэда не был связан с исследованием Ваддена, но соавторствовал сентябрьское исследование о лекарствах GLP-1 и их связи с риском суицидальности.

Уровень сахара в крови

Чувство настроения во время приема лекарств GLP-1 может быть связано с приемом пищи и напитков, как считает доктор Амира Гиргуис, профессор фармации и директор программы MPharm в Университете Суонси в Уэльсе.

Эти лекарства помогают регулировать уровень сахара в крови, что может повлиять на настроение. Резкие колебания уровня сахара в крови могут отрицательно сказаться на настроении, и люди с низким уровнем сахара в крови (гипогликемия) могут испытывать раздражительность или тревогу. Частые колебания уровня сахара в крови, связанные с приемом пищи, также могут вызвать отрицательные настроения, как считает Тара Шмидт, ведущий диетолог в клинике Майо.

Шмидт и Гиргуис не были связаны с исследованием Ваддена, но Гиргуис и Ариллотта ранее исследовали тему лекарств GLP-1 и психического здоровья с доктором Джузеппе Флорестой, ассистентом профессора в отделе фармацевтики и здоровья в Университете Катании в Италии, и доктором Фабрицио Шифано, профессором клинической фармакологии и терапии в Университете Хертфордшира в Великобритании.

Кроме того, что эти лекарства изменяют контроль уровня сахара в крови, они также могут снижать уровень голода. Если подавление голода приводит к пропуску необходимых питательных веществ, это может отрицательно сказаться на здоровье и благополучии, как объяснил Вадден.

"Недоедание может способствовать ухудшению настроения", - сказала Шмидт. "Это, скорее всего, повлияет на человека, принимающего GLP-1, который не получает достаточного количества калорий и питательных веществ из-за побочных эффектов или отсутствия голода".

Нарушенная рутина

Многие люди ожидают, что после изменения размера или формы тела они почувствуют себя счастливее, почувствуют большую связь и повысят уверенность в себе, но могут обнаружить, что сопутствующие изменения образа жизни сложны.

Хотя лекарства, способствующие похудению, могут повысить уверенность в себе у некоторых людей, они могут ухудшить симптомы расстройства тела у других, что приводит к увеличению тревоги, депрессии и суицидальных мыслей, согласно словам доктора Амиры Гиргуис, профессора фармации и директора программы MPharm в Университете Суонси в Уэльсе.

Расстройство тела, или дисморфия тела, характеризуется чрезмерным беспокойством об воображаемом или незначительном дефекте внешности, согласно определению Американской психологической ассоциации.

Поздравления после похудения не всегда поднимают настроение, как отметил Вадден.

"Общественное одобрение, которое часто следует за похудением, может создать давление на поддержание нового размера тела, потенциально побуждая к вредным практикам, таким как строгие диеты, чрезмерные упражнения или длительное использование лекарств для похудения", - объяснила Гиргуис.

Неосознанно или осознанно, еда и вес могут служить защитными факторами для некоторых людей, особенно тех, кто столкнулся с травмой или насилием, как сказал Вадден.

Хотя вы хотите похудеть и почувствовать себя здоровее, может наступить момент, когда вы почувствуете себя уязвимым, как отметил Вадден.

Быстрое и существенное похудение, которое часто сопутствует лекарствам GLP-1, может потребовать ajustments в других аспектах вашей жизни, таких как механизмы преодоления или отношения, как сказал Вадден. И это может быть подавляющим.

Перед похудением ваши отношения с партнером, семьей и друзьями могли быть комфортными и стабильными, как сказал Вадден.

"Теперь вы его потеряли", - добавил он.

Нет конкретных доказательств, подтверждающих утверждение, что лекарства GLP-1 увеличивают тревогу у людей без предшествующих психических расстройств, заявил Уадден. Жизнь полна вызовов, сказал он.

"В любой данный момент кто-то испытывает стресс", - сказал Уадден. "У них может быть потеря близкого человека, они могут потерять работу, или люди могут развить депрессию. Однако это кажется equally распространенным среди тех, кто принимает эти лекарства, по сравнению с теми, кто принимает плацебо, как показывает мое исследование сентября", - заявил Уадден, ссылаясь на исследование.

Защита своего эмоционального состояния

Поскольку лекарство для похудения уменьшает голод, может быть полезно придерживаться planned approach к удовлетворению своих потребностей в калориях, питательных веществах и гидратации, предложил Шмидт.

"Подойдите к этому, как к расписанию", - сказала она. "Я что-нибудь съем к 9 утра, и если через четыре часа я ничего не ела, то съем что-нибудь еще".

Ваш уровень сахара в крови будет колебаться в течение дня, но чтобы держать его в здоровом диапазоне, Шмидт рекомендует "потреблять сбалансированные приемы пищи, избегать высокосладких ультраобработанных продуктов и напитков и есть в регулярные промежутки времени".

Регулярные упражнения и достаточное количество сна также могут защитить вас от потенциальных негативных эффектов лекарств, заявил Уадден.

Для людей, страдающих тяжелой депрессией и суицидальными мыслями, важно тщательно следить за изменениями настроения при начале приема любого лекарства, в том числе лекарств GLP-1, согласно Уэде.

Перед началом приема лекарств люди с историей тяжелого депрессивного расстройства, биполярного расстройства или посттравматического стрессового расстройства должны сообщить об этом своему врачу, добавил Уадден.

Даже люди без такой истории должны поддерживать регулярную связь со своей командой медицинских работников, сказал Уадден. Сообщите своему практикующему любую изменение настроения, независимо от того, насколько они могут казаться незначительными.

"Не оставайтесь в одиночестве", - сказал Уадден. "Социальные сети могут быть ценным источником поддержки и мудрости, но также важно регулярно консультироваться с медицинскими работниками".

Расследование FDA не обнаружило никаких доказательств увеличения риска суицидальных мыслей в результате использования лекарств GLP-1 для похудения. Лекарства GLP-1, такие как агонисты рецепторов GLP-1, могут облегчать некоторые симптомы тревоги или депрессии для некоторых людей из-за их влияния на нейротрансмиттеры, такие как дофамин и серотонин.

Читайте также: