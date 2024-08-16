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Если велосипедист врезается в машину с опущенной головой

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Велосипедисты часто быстрее - что делает бдительность в дорожном движении крайне важной.
Велосипедисты часто быстрее - что делает бдительность в дорожном движении крайне важной.

Если велосипедист врезается в машину с опущенной головой

На велосипеде для гонок более низкое положение тела часто помогает двигаться быстрее. Однако всегда нужно следить за дорожным движением. Это подтверждается решением суда по уникальному случаю столкновения сзади.

Велосипедист несет полную ответственность за аварию, если она произошла из-за его низкого положения головы. Это очевидно из решения Наумбургского высшего регионального суда, отмеченного рабочей группой по дорожному праву Ассоциации немецких юристов (DAV) (Дело №: 9 U 74/23).

Случай: Водитель автомобиля остановился на правой стороне дороги, чтобы сделать звонок. Велосипедист врезался в стоящее транспортное средство. Велосипедист утверждал, что из-за усталости он ненадолго поднял голову и заметил автомобиль ответчика, но затем снова опустил голову и не заметил, что автомобиль стоит на месте. Его признали единственным виновником аварии. Он обжаловал решение, но безрезультатно.

Велосипедист фактически слепой, решил суд

Суд постановил, что велосипедист нарушил обязанность следить за дорожной обстановкой. Он должен был непрерывно контролировать ситуацию на дороге, а не просто ненадолго поднимать голову. Гонщик на велосипеде, который фактически слеп из-за низкого положения головы, должен ехать со скоростью 0 км/ч, так как расстояние, которое он может не заметить, составляет 0 метров, заявили судьи.

Таким образом, велосипедист не только нарушил обязанность следить за дорожной обстановкой, но и обязанность соблюдать осторожность в соответствии с правилами дорожного движения. Даже гонщик на велосипеде должен обращать внимание на поведение транспортного средства, воспринимаемого на расстоянии, продолжая ехать. Если бы велосипедист держал дорогу в поле зрения, он заметил бы, что его оппонент стоит на месте и является препятствием. Риск, связанный с автомобилем, полностью затмился неправомерными действиями истца, и он должен был нести полную ответственность и покрывать ущерб самостоятельно.

Что касается процесса: Региональный суд отклонил иск. Велосипедист подал апелляцию. Высший региональный суд, как следующая высшая инстанция, постановил в своем решении, что апелляция не имеет шансов на успех.

Решение подчеркнуло, что даже гонщик на велосипеде, который может опустить голову для достижения оптимальной скорости, все равно несет ответственность за поддержание безопасной дистанции и непрерывный контроль дорожной обстановки, чтобы избежать аварий. Более того, суд заявил, что велосипедист с низким положением головы, фактически становясь практически слепым, должен ехать со скоростью 0 км/ч из-за нулевого расстояния, которое он не воспринимает.

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