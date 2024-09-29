Если, несмотря на все усилия Опры Уинфри, она не может сбросить вес, то никто не застрахован от подобных проблем.

За пределами примечательных телеmomentов, интервью и достижений, Тротер, ныне зарегистрированный диетолог, вспоминает, что Опру Уинфри прославилась не только благодаря этим моментам. Ее физическая конституция также привлекла к себе пристальное внимание.

Важное событие 1988 года запомнилось многим, когда Уинфри появилась в своей национальной телепередаче, толкая тележку с 67 фунтами жира - столько она сбросила в то время. Зрители с нетерпением ждали, как она вернет вес, какой метод использует для похудения и, наконец, выберет ли она лекарство, такое как GLP-1, чтобы уменьшить свой размер.

Неумоливый взгляд, который Уинфри испытывала на своем теле, отражает пристальное внимание, которое испытывают многие люди, согласно доктору Алексис Коносон, психологу и сертифицированному специалисту по расстройствам пищевого поведения из Нью-Йорка.

Это внимание исходит от культуры диет, факторов и убеждений, влияющих на пищевые привычки, которые толкают людей к идеальному типу тела под давлением общества, считают эксперты.

Коносон подчеркнула: "Страсть к унижению людей, особенно женщин, и выявлению их недостатков как способа лишить их власти - это исторически используемая тактика в СМИ, и она по-прежнему актуальна".

Критика тела Уинфри показывает бессмысленность культуры диет даже для влиятельных фигур во всем мире, считают специалисты.

Флуктуации веса - пристальное внимание продолжается

Многие люди испытали давление культуры диет, чтобы похудеть, но часто бывает так, что вера в то, что внимание исчезнет, как только будет достигнут целевой вес, не оправдывается. На самом деле, это редко случается.

Большинство клиентов Нью-Йоркского диетолога Кимми Сингх сообщают, что чувствуют, что их тело находится под постоянным наблюдением, независимо от того, поддерживают они вес, набирают или теряют его.

"Это нормализовано - от журналов, но также и от повседневных разговоров за ужином или комплиментов тем, кто похудел", - отмечает Сингх.

Даже если человек достигает размера тела, считающегося обществом желанным, стандарты общества меняются, давление на людей, чтобы они достигли идеальной фигуры, сохраняется, отмечает Тротер, который также является доктором медицинских наук и психиатром-медицинской сестрой, базирующейся в Остине, Техас.

Мифы о весе и статусе

Связанные с этой одержимостью тела других людей две вредные идеи: то, что вес под контролем человека, и то, что размер тела связан с моральной ценностью, считает Коносон.

"Есть культурный нарратив, согласно которому слабо морально жить в большом теле. Есть множество негативных ассоциаций с ожирением, таких как лень, отсутствие интеллекта, мотивации, самопомощи и дисциплины", - отмечает она.

Вера в эти ассоциации оправдывает дискриминацию и жестокость, которые люди проявляют по отношению к людям с большим телом, считает Коносон.

"Все сводится к заблуждению о личной ответственности за вес и размер тела, к убеждению, что если ты достаточно упорно работаешь, ты можешь достичь культурного идеала худобы и быть принятым", - добавляет она.

Это представление о весе и принятии неверно, считает доктор Чика Аnekwe, врач-специалист по ожирению в Массачусетской больнице и преподаватель медицины в Гарвардской медицинской школе в Бостоне.

Некоторые люди биологически устойчивы к ожирению, а другие могут внести значительные изменения в образ жизни, но все равно бороться с поддержанием потери веса, считает она. Кроме того, вес человека все больше зависит от внешних факторов, таких как доступность пищи, возможности для физической активности и медицинские ресурсы, отмечает Аnekwe.

Мета-анализ 2019 года показал, что более 80% веса восстанавливается в течение пяти лет.

"Если бы люди могли самостоятельно диктовать свой вес, размер или форму, у нас не было бы такой процветающей индустрии культуры диет", - заключает Аnekwe.

"Моральные" методы похудения

Даже когда люди кажутся теряющими вес, они все еще играют в игру культуры диет.

Популярность лекарств GLP-1, первоначально назначенных для диабета, но теперь используемых для похудения, способствует представлению о том, что меньшее тело - это вопрос личного выбора, отмечает Коносон. Это также создает еще одну возможность для общества критиковать, как люди худеют.

"Есть интенсивный интерес, даже нарушение правил HIPAA, когда речь заходит о лекарствах GLP-1", - отмечает Тротер, имея в виду федеральный закон, регулирующий раскрытие медицинской информации.

В общественной иерархии того, что считается "самым моральным" методом похудения, лекарства занимают одно из последних мест, отмечает Бри Кампос, тренер по образу тела из Парамуса, Нью-Джерси.

"Если вы не входите в 5% людей, которые могут поддерживать дефицит калорий в течение длительного периода (более пяти лет), увеличить физическую активность и поддерживать потерю веса, ваши усилия по похудению не имеют значения", - говорит Кампос.

Такие реакции возникали на знаменитостей, таких как Лиззо, Келли Кларксон и Уинфри, чьи тела сигнализировали о похудении, вызывая интенсивные спекуляции о том, как они этого добились.

"Есть так много недоверия к людям с избыточным весом в целом", - отмечает Сингх. "Люди с нетерпением ждут возможности поймать и осудить людей, которые якобы предаются удовольствиям, надеясь уличить их".

Люди любят чувствовать себя выше тех, кто воздерживается от удовольствий, считает Коносон. Кроме того, некоторые сталкиваются с критикой за использование методов похудения, которые общество считает излишеством, считает Сингх.

Будь то попытки модных диет, использование лекарств GLP-1 для похудения или хирургия для похудения, это просто подчеркивает наше постоянное несоответствие ожиданиям культуры диет, объясняет она.

Цель может состоять в том, чтобы сделать людей незначительными

Поскольку большинство людей не могут получить общественное признание за свои естественные тела, не могут поддерживать долгосрочное похудение с помощью строгой диеты или сталкиваются с критикой за использование альтернативных методов похудения, в чем тогда цель культуры диет?

Одно из возможных объяснений заключается в том, что культура диеты служит для поддержания неравенства власти.

Успешные мужчины часто оцениваются по их достижениям, а не по внешнему виду, но это не всегда так, как отметил Конон. Опра Уинфри, глобально влиятельная фигура, тем не менее, подвергалась пристальному вниманию к своей фигуре – напоминание влиятельным женщинам о том, что их размер тела, выбор одежды, прически и соответствие стандартам красоты по-прежнему формируют их ценность, добавила она.

Кампос рассказывает истории женщин, транссексуалов и небинарных людей, которые обращаются к ней за помощью в вопросах образа тела. Это успешные профессионалы в областях, таких как наука, технологии и право, или выпускники престижных университетов, но они все еще борются с мыслью о том, что их достижения затмеваются восприятием других людей их тел, как она сказала.

«Мы знаем это благодаря Опре, благодаря Кардашьянам, благодаря всем этим индивидам, которые настойчиво преследуют западные идеалы красоты. Это миф, что вы когда-нибудь достигнете точки безопасности. Всегда будет что-то еще, к чему стремиться. Если не ваш вес, то это будет старение, всегда будет что-то», – заключила Кампос.

Прекратите обсуждать тела других людей

Освободиться от влияния культуры диеты – непростая задача, но это может начаться с большей самосознанности ее воздействия на вас, предложила Конон.

«Чем больше мы понимаем, что такое культура диеты, что такое стигматизация веса, как она проявляется в нашей жизни, тем больше мы можем наблюдать и подвергать сомнению это, а не бессознательно его поглощать», – объяснила она.

Также важно признать, что тела других людей не должны становиться темой для обсуждения – даже если вы считаете, что обсуждение их похудения является комплиментом, добавила Конон. И комментарии о телах знаменитостей не делают такие замечания более приемлемыми.

Критические замечания, которые вы делаете о телах других людей, также влияют на ваше самоощущение, подчеркнула Конон.

«Опра, возможно, не слушает, что мои друзья или социальные сети говорят о ней, но люди в моей жизни очень часто это делают. Это ранит обычных людей в нашей жизни, которые могут быть в больших телах, которые могут или не могут использовать GLP-1, которые могут или не могут бороться с расстройствами пищевого поведения», – сказала она.

В стремлении к благополучию и улучшению здоровья люди часто прибегают к стратегиям похудения. Как отметил Троттер, зарегистрированный диетолог, превращение Опри в объект всеобщего интереса, с людьми, жаждущими узнать о ее методах и результатах. Однако постоянное внимание и критика, с которыми сталкиваются Опра и другие, подчеркивают вредное воздействие культуры диеты, как отметила Конон, психолог и сертифицированный специалист по расстройствам пищевого поведения. Это постоянное сосредоточение на телах и весе может привести к негативным ассоциациям и дискриминации по отношению к людям с большими телами, ошибочное представление, которое необходимо оспаривать для принятия в обществе и позитивного восприятия тела.

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