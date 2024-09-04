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Если человек не обеспечивает свои вещи, он может нести ответственность за вред, причиненный другим.

Обязательное использование ремней безопасности в транспортных средствах

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

Если человек не обеспечивает свои вещи, он может нести ответственность за вред, причиненный другим.

Игнорирование правил ношения ремней безопасности в транспортном средстве может привести к тому, что вы понесете основной ущерб после аварии, как показало недавнее судебное решение.

Ремни безопасности в транспортных средствах являются обязательными для выживания. Пассажиры в транспортных средствах, где ношение ремней безопасности является обязательным, должны пристегнуться во время движения. Пренебрежение этим может сделать вас ответственным за свой собственный ущерб. Даже если ваша халатность приводит к травмам других пассажиров, вы все равно можете быть привлечены к ответственности. Это было четко показано в недавнем решении Высшего регионального суда (OLG) Кёльна (Дело No.: 3 U 81/23, еще не окончательное).

Страховая компания требует компенсацию от халатного пассажира

Эта ситуация касалась серьезного дорожного происшествия, в результате которого пассажир на заднем сиденье, не пристегнутый ремнем безопасности, получил тяжелые травмы. Страховая компания другого водителя потребовала возместить 70% уже выплаченных значительных сумм за медицинское обслуживание, а также будущие обязательства.

Они представили экспертное заключение, в котором вина пассажира на заднем сиденье за тяжелые травмы спины и груди была приписана к отсутствию ремня безопасности. Затем страховая компания подала иск.

Позиция суда по ответственности

В принципе, Высший региональный суд Кёльна постановил, что пассажиры транспортных средств, пренебрегающие правилом ношения ремней безопасности (статья 21а, пункт 1 Правил дорожного движения), могут быть привлечены к ответственности не только за свой собственный ущерб, но и за причинение вреда другим пассажирам. Однако в этом конкретном случае иск страховой компании был отклонен.

Водитель другого автомобиля, который попал в аварию, был сильно пьян (1,76% алкоголя в крови) и ехал со скоростью более чем в два раза превышающей разрешенную - между 150 и 160 км/ч вместо разрешенных 70 км/ч. Такое беспечное, грубое и неуважительное поведение привело к тому, что OLG Кёльн определило ответственность неподпоясанного пассажира в данном случае как второстепенную.

Отказ пассажира пристегнуться во время аварии привел к тому, что страховая компания пыталась взыскать расходы, связанные с индивидуальными травмами и будущими медицинскими расходами. Эта ситуация еще раз подчеркивает важность страхования транспортных средств, так как оно покрывает такие непредвиденные обстоятельства.

Кроме того, в суде было подчеркнуто, что пренебрежение правилом ношения ремней безопасности может сделать пассажира ответственным не только за свой собственный ущерб, но и за причинение вреда другим пассажирам, подчеркивая важность соблюдения правил безопасности в транспортном средстве.

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