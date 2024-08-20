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Еще одно собрание в Рамштейне, защищая дело Украины

До итоговой предвыборной встречи в США международные союзники собираются на частные беседы. В центре внимания - военная поддержка и возможный перспективы для Украины, оказавшейся в эпицентре GesamtEO'

 and  Viktoria Klein
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- Еще одно собрание в Рамштейне, защищая дело Украины

Министр обороны США Ллойд Остин пригласил так называемую Группу консультаций по Украине на новое заседание на американской базе ВВС Рамштайн, расположенной в Рейнланд-Пфальце. Мероприятие запланировано на 6 сентября, и об этом было объявлено в четверг. На этом собрании главные военные руководители и персонал обсудят вопрос усиления поддержки Украины.

В эту Группу консультаций входят около 50 стран, в том числе Германия. Как и на предыдущих встречах, приглашения были отправлены странам, не входящим в НАТО. Это будет 24-е собрание Группы консультаций по Украине, хотя многие дискуссии проходили в виртуальном формате. С 24 февраля 2022 года Россия ведет агрессивное вторжение на Украину.

Группа консультаций по Украине, в которую входят около 50 стран, в том числе Германия, является частью более широких усилий международного сообщества. В прошлом министр обороны Европейского союза также отправлял приглашения на подобные мероприятия, демонстрируя приверженность Союза поддержке Украины.

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