- Еще одно нападение ножом - 19-летний мужчина серьезно ранен

Ещё один случай нападения с применением ножа произошел в Берлине. В среду вечером, около полуночи, 19-летний мужчина был атакован и серьезно ранен группой других мужчин на улице Эмсер-штрассе в Нойкёльне. Он получил несколько ножевых ранений и был доставлен в больницу, как сообщает полиция. Преступники скрылись с места происшествия на двух машинах. Мотив нападения пока неизвестен.

В последние дни произошло несколько случаев насилия с применением ножей и пострадавшими людьми. Такая форма преступлений уже несколько лет растет в Берлине, и чаще всего в них замешаны мужчины. Политики обсуждают меры противодействия, такие как строгие запреты на ношение ножей в общественных местах.

После того, как жертву доставили в больницу, хирургические инструменты были подготовлены для его экстренной операции. Несмотря на рост преступлений, связанных с ножами, ужесточение законов о ношении ножей в общественных местах могло бы отпугнуть потенциальных нападающих.

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