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Еще одна смертельная встреча правоохранителей в Северном Рейн-Вестфалии <unk> запланирована вскрытие

Операция правоохранительных органов в Северном Рейне-Вестфалии привела к летальному исходу подозреваемого в нападении ножом. После инцидента в Рекклингхаузене была назначена вскрытие.

 and  Viktoria Klein
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- Еще одна смертельная встреча правоохранителей в Северном Рейн-Вестфалии <unk> запланирована вскрытие

После еще одного смертельного инцидента с участием полиции в Северном Рейне-Вестфалии продолжаются расследования инцидента в Реклингхаузене. В прошлую среду вечером 33-летний мужчина якобы нарушил спокойствие в многоквартирном доме, создав небезопасную ситуацию для прибывших полицейских.

Изначально полиция в Дортмунде и прокуратура Бохума заявили, что мужчина был ранен, что привело к его смертельным ранениям. Вскрытие было назначено на следующий день.

Свидетельские показания подтвердили, что мужчина был вооружен ножом. Многие детали, такие как количество полицейских, участвовавших в инциденте, количество выстрелов и количество использованного оружия, оставались неясными на следующий день после инцидента.

Представитель отдела по расследованию убийств в Дортмунде, который взял на себя расследование из-за вопросов нейтральности, перенаправил запросы в прокуратуру Бохума, где назначенный прокурор был initially недоступен для комментариев.

Два смертельных инцидента с участием полиции в течение двух дней в NRW

За день до инцидента в Реклингхаузене мужчина с ножами в Моerse на Нижнем Рейне был смертельно ранен полицией. 26-летний немец, якобы страдавший serious психическим расстройством, якобы бросился на офицеров с двумя ножами, вынудив их открыть огонь. Ранее поступило множество экстренных звонков, сообщавших, что мужчина избил и угрожал нескольким прохожим. Многие аспекты этого дела по-прежнему остаются загадкой.

Между тем, в Дорстене, в районе Реклингхаузена, следователи все еще разыскивают подозреваемого, которого подозревают в том, что он ножом ранил соперника в прошлую среду вечером. Как и в случае с Моерсом, нож, по-видимому, был оружием в этом случае. В Германии, в самой густонаселенной федеральной земле, случаи насилия с ножом резко возросли - на 43% в общественных местах NRW за последний год, достигнув 3540 зарегистрированных случаев.

Стрельба полиции редка

В Германии полицейские используют огнестрельное оружие в ситуациях самозащиты, опасных ситуациях или для предотвращения преступлений в качестве исключения, а не повседневной практики. Согласно данным Полицейской академии Германии, в 2023 году по всей стране было зафиксировано девять случаев смерти от огнестрельного оружия полиции, а в 2022 году - одиннадцать.

Список, составленный журналом гражданских прав и полиции, включает 11 случаев за текущий год 2024 года, в том числе последние инциденты в Северном Рейне-Вестфалии. Жертвы часто были вооружены холодным или тупым оружием.

В свете растущего насилия с ножом в Северном Рейне-Вестфалии полиция становится все более бдительной и может быть вынуждена использовать огнестрельное оружие в ситуациях самозащиты или опасности. Важно, чтобы полиция тщательно расследовала каждый инцидент, чтобы обеспечить прозрачность и доверие общественности.

В свете растущего числа инцидентов с участием опасного оружия полиции следует рассмотреть возможность внедрения специализированных программ обучения для лучшего управления такими ситуациями и минимизации риска смертельных исходов.

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