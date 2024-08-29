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Еще одна авиакомпания, принадлежащая к группе Lufthansa, столкнулась с неудачами

 and  Max Becker
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Другое аффилированное с Lufthansa предприятие испытывает сбои.
Другое аффилированное с Lufthansa предприятие испытывает сбои.

Еще одна авиакомпания, принадлежащая к группе Lufthansa, столкнулась с неудачами

Профсоюз летчиков, Vereinigung Cockpit (VC), уже третий день продолжает свою акцию протеста против Lufthansa's vacation carrier, Discover. С 18:00 в четверг к бойкоту присоединятся члены экипажа, отвечающие за грузовые операции Lufthansa Cityline. VC расценивает это как проявление солидарности, штаб-квартира которого находится в Франкфурте.

В центре этой трудовой акции находятся три транспортных самолета Airbus A321. В течение всего срока забастовки профсоюз запланировал три смены, включающие в общей сложности восемь рейсов. Однако остается неясным, будут ли эти рейсы отменены, так как Lufthansa может привлечь менеджеров в качестве временных пилотов для замещения отсутствующих.

Одновременно с этим основная забастовка в Discover на третий день приводит к минимальным перебоям. По данным авиакомпании, был перенесен один дальнемагистральный рейс и несколько европейских стыковок. Еще три рейса средней дальности были переданы другим авиакомпаниям.

Профсоюз летчиков сохраняет свою позицию против перебоев, которые уже третий день продолжаются. На третий день работы профсоюзной акции влияние на операции Discover остается умеренным.

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