Еще один взрыв потрясает городской пейзаж в центре Кельна

Взрыв потряс центр Кёльна рано утром в среду, когда в магазине на улице Эренштрассе произошел взрыв около 5 часов, как сообщили официальные лица. Пожарные смогли потушить огонь, но окна здания были полностью уничтожены, в результате чего один человек получил легкие ранения, сообщает "Новости города Кёльна".

Видео, полученное от того же источника, показывает бездомного мужчину на велосипеде, выбрасывающего одежду из горящего магазина. Preliminary evidence suggests this man wasn't involved in the blast.

Магазин возобновит работу к концу года

Пострадавший магазин называется LFDY Store, как видно на фотографиях с серьезными повреждениями его входа. Название LFDY расшифровывается как "Живи быстро, умри молодым", известный бренд стритвира из Дюссельдорфа. После масштабной реконструкции два года назад, магазин в Кёльне был открыт в ноябре 2022 года, как сообщает "Новости города Кёльна".

Этот взрыв похож на тот, который произошел в понедельник вечером возле клуба "Ванити", leicht verletzte einen 53-jährigen Mann. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения в поисках потенциальных свидетелей. На кадрах видно фигуру в капюшоне, которая устанавливает и взрывает взрывное устройство. Однако связь между двумя инцидентами все еще расследуется, так как оба места взрывов находятся примерно в 350 метрах друг от друга.

Ходят слухи, что эти инциденты могут быть связаны с известными голландскими преступными группировками, известными как "Мокро-мафия". В последние месяцы эти организации были связаны с преступлениями в различных немецких городах, таких как Кёльн-Роденкирхен, Кёльн-Мюльхайм, Бюххайм и Зюндорф, среди других.

Взрыв в Кёльне вызвал опасения по поводу эскалации насилия в городе, так как это второй взрыв за неделю. Расследование взрыва возле клуба "Ванити" показало, что фигура в капюшоне установила и взорвала взрывное устройство, что свидетельствует о преднамеренном акте насилия.

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