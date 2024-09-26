Еще один видный демократ сталкивается с федеральными обвинениями, что добавляет сложности обвинениям Трампа в предвзятости.

Индивидуум по имени Адамс, которого обвиняют в пяти федеральных преступлениях, связанных с коррупцией, продолжает настаивать на своей невиновности и утверждает, что стал жертвой политических преследований из-за своих взглядов.

Он выразил свои мысли в заявлении, опубликованном вскоре после обвинений в среду вечером, до официального предъявления обвинений в четверг и последующего обыска его официальной резиденции, особняка Грейси, федеральными властями.

Аргумент о том, что политическая власть часто приводит к правовым проблемам, является распространенным среди влиятельных людей, обвиняемых в федеральном суде.

Одним из главных аспектов третьей президентской кампании Трампа является его убеждение в том, что он стал жертвой несправедливости со стороны Министерства юстиции. Трамп обещает использовать Минюст для преследования своих политических оппонентов, если ему удастся вернуться в Белый дом в ноябре.

Интересно, что Адамс, демократ, был обвинён в коррупции прокурорами Южного округа Нью-Йорка, но это не опровергает аргумент Трампа.

Также не является неопровержимым доказательством недавнее осуждение бывшего сенатора Боба Менедеса, демократа из Нью-Джерси, после его второго суда по обвинению в коррупции и взяточничестве. Его первое судебное разбирательство по другим обвинениям закончилось ничьей и оправданием.

Одним из доказательств "охоты на ведьм" Трампа является тот факт, что то же самое бюро, которое преследует Адамса и добилось осуждения Менедеса, решило не возбуждать дело против Трампа за нарушение закона о финансировании кампании с помощью выплат порноактрисе Сторми Дэньелс после его ухода с поста в 2021 году.

Генеральный прокурор Манхэттена Альвин Брэгг, избранный чиновник, возродил дело против Трампа, найдя способ применить государственное право к федеральным нарушениям финансирования кампании. Трамп был признан виновным в 34 случаях фальсификации деловых записей и будет приговорён в конце ноября, после президентских выборов.

Специальный прокурор Джек Смит, назначенный генеральным прокурором Мерриком Гарландом, в конце концов возбудил федеральные обвинения против Трампа за попытку переворота на президентских выборах 2020 года и неправильное хранение секретных документов.

Однако оба этих федеральных процесса против Трампа были приостановлены в федеральных судах.

Судья, назначенный Трампом во Флориде, отказался от дела о секретных документах, согласившись с адвокатами Трампа, что назначение Смита было неконституционным.

Процесс по вмешательству в выборы был отложен, пока Верховный суд, в котором треть судей была назначена Трампом, не принял решение о предоставлении Трампу специального иммунитета за действия, совершённые во время его президентства.

Смит впоследствии внес поправки в обвинительное заключение Трампа и подал план дела в Вашингтоне, округ Колумбия. Даже если судебный процесс по этому делу не состоится до дня выборов, общественность может получить представление о позиции правительства против него до этого.

В марте, после осуждения Менедеса, я обновил свой список федеральных судебных процессов над федеральными избранными должностными лицами. Этот список показывает почти равномерное распределение судебных процессов по всей стране с начала века. Процесс против Адамса не будет включен в этот список, так как он является городским чиновником, но будет включено признание вины бывшего республиканского представителя Джорджа Сантоса. Дело Сантоса рассматривалось другим отделом прокурора США в Нью-Йорке.

Старший юридический аналитик CNN Эли Хониг, бывший помощник прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, прокомментировал решение не преследовать Трампа в своей книге. Реагируя на новости об обвинении Адамса в среду вечером на CNN, Хониг отметил, что офис Манхэттена, который сейчас преследует Адамса, находится всего в нескольких кварталах от офиса мэра в нижнем Манхэттене и имеет историю рассмотрения дел о коррупции в последние годы.

Южный округ Нью-Йорка добился осуждения по обвинению в взяточничестве бывшего лидера демократов в Сенате штата Нью-Йорк Шелдона Сильвера и бывшего лидера большинства в Сенате штата Нью-Йорк Дина Скелоса, республиканца.

"Не буду слишком оптимистичным, но рекорд показывает, что они рассматривают каждое дело индивидуально, и это так", - сказал Хониг в телефонном интервью.

Однако первый судебный процесс против действующего мэра Нью-Йорка не оставляет места для ошибки, предостерег Хониг.

"Если вы собираетесь преследовать действующего мэра Нью-Йорка, вы лучше будьте абсолютно уверены, что у вас есть доказательства против него, потому что если нет, это будет катастрофа", - сказал он на CNN в среду вечером.

Адамс остается непреклонным в свете обвинений, но они, несомненно, повлияли на политику Нью-Йорка. Ключевые демократы, такие как представитель Александрия Окасио-Кортес, призвали Адамса уйти в отставку. Возможно, губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, также демократ, может лишить его должности, но она пока не предприняла никаких шагов в этом направлении.

Продолжающиеся обвинения в коррупции против Адамса, политической фигуры, вызвали дискуссии о пересечении политики и правовых вопросов, подобно судебным процессам бывшего сенатора Боба Менедеса.

Непрекращающееся внимание к политикам, находящимся у власти, на предмет коррупции, как в случае с Адамсом и судебными процессами Менедеса, является предметом продолжающихся дебатов в сфере политики и права.

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