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Еще один труп обнаружен во время спасательной операции на затонувшем грузовом корабле.

В октябре 2023 года, два торговых судна столкнулись в Северном море, что привело к исчезновению четырех моряков. К сожалению, в одном из инцидентов, неоспоримое подтверждение их судьбы было впоследствии установлено.

 and  Hanna Hofmann
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П koleсный кран извлек заднюю секцию 'Верности' в пятницу.
П koleсный кран извлек заднюю секцию 'Верности' в пятницу.

- Еще один труп обнаружен во время спасательной операции на затонувшем грузовом корабле.

В результате крушения судна, произошедшего в немецком заливе около десяти месяцев назад, был найден труп моряка. Об этом сообщило Ведомство водного транспорта в Бонне. Тело было извлечено из кормы затонувшего грузового судна "Верти" в пятницу.

Грузовое судно "Верти", зарегистрированное на острове Мэн, столкнулось с грузовым судном "Полесье" 24 октября 2023 года примерно в 22 километрах юго-западнее Хельголанда и в 31 километре северо-восточнее Лангеоога, в открытом море. Длина "Верти" составляла 91 метр, и оно затонуло вскоре после столкновения.

Трое членов экипажа все еще считаются пропавшими без вести

На борту находилось семь человек. К сожалению, трое из них все еще не найдены. Капитана удалось извлечь из воды мертвым. Двоих членов экипажа удалось спасти из бурных вод. В то же время, "Полесье", на борту которого находилось 22 пассажира, осталось на плаву благодаря быстрым действиям команды спасателей из Куксхафена.

В пятницу с помощью плавучего крана была поднята корма судна с глубины около 40 метров. Ранее судно было разрезано пополам. Переднюю часть планируется поднять в понедельник.

Ведомство водного транспорта в Бонне объявило, что к расследованию будет добавлено обнаружение тела моряка из кормы затонувшего грузового судна "Верти". Трое членов экипажа, в том числе капитан, все еще считаются пропавшими без вести после инцидента со столкновением судов с "Полесьем".

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