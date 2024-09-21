Еще один тропический шторм обрушится на Шанхай через неделю.

В центре Китая, в Шанхае, бурлящем мегаполисе, на пятницу этой недели обрушился второй тайфун. Согласно Синьхуа, государственному новостному агентству, город столкнулся со затопленными улицами и целыми районами, что привело к эвакуации 112 000 человек. Тайфун "Пуласан" обрушился в четверг вечером (по местному времени) с ветром до 83 километров в час, достигнув суши.

Видео, распространяемое в Интернете, показывало жителей, передвигающихся по колено в воде. Сразу после тайфуна не сообщалось о значительных повреждениях, травмах или жертвах. Два метеостанции зарегистрировали беспрецедентные осадки более 300 миллиметров в течение шести часов, превышающие историческую среднюю для района, согласно Синьхуа.

К 11:00 утра многие пострадавшие от наводнения районы уже были высушены и расчищены, сообщил журналист AFP.

Всего шесть дней назад Шанхай был поражен тайфуном "Бэбина", самым сильным штормом за 75 лет, повалив более 1800 деревьев и вызвав нарушения в транспорте. Более 414 000 человек были эвакуированы в целях безопасности.

Ученые связывают растущую частоту и масштабы экстремальных погодных явлений с антропогенным изменением климата.

Второй тайфун этой недели стал серьезным испытанием для города, добавив к испытаниям Шанхая всего через шесть дней после удара тайфуна "Бэбина".

Несмотря на трудности, Шанхай довольно быстро оправился от наводнений, вызванных тайфуном "Пуласан", продемонстрировав свою стойкость.

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