- Еще один тестовый матч для "Баварии": общий тест Бундеслиги

Бавария Мюнхен готовится к следующему товарищескому матчу перед началом сезона в Бундеслиге. В следующий вторник (11:30) нас ждет визит "Грассхоппер Клуба Цюрих" на базу FC Bayern. "Мы благодарны, что "Грассхоппер Клуб Цюрих" согласился на этот матч в столь короткие сроки, учитывая, что они уже начали чемпионат. Мы рады, что нам удалось организовать этот матч, и даже обсуждали возможность ответного матча в Цюрихе", - сказал спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд.

За пять товарищеских матчей в этом предсезонном периоде Бавария одержала четыре победы, в том числе две над "Тоттенхэм Хотспур", и сыграла вничью 1:1 с "1. FC Düren". В эту пятницу (20:45, ZDF и Sky) под руководством нового тренера Винсента Компани команда сыграет свой первый официальный матч против команды второй лиги "SSV Ulm" в первом раунде Кубка Германии. Первый матч сезона в Бундеслиге Бавария сыграет 9 сентября против "Вольфсбурга". Первая домашняя игра запланирована на 1 сентября против "СК Фрайбург".

Возвращение в Мюнхен

"Мы рады сыграть товарищеский матч с "Баварией Мюнхен". Это отличная возможность для наших игроков проверить себя против одной из лучших команд мира", - сказал спортивный директор "Грассхоппер Клуб Цюрих" Штефан Шварц.

Этот матч также станет возвращением в Мюнхен для местного парня Бенно Шмица, который прошел через юношескую команду Баварии. С 2001 по переезд в Зальцбург в 2014 году, 29-летний Шмиц играл за юношескую команду немецких рекордсменов. Правый защитник провел в общей сложности 132 матча в Бундеслиге, играя за "1. FC Köln" и "RB Leipzig".

Матч "Грассхоппер Клуб Цюрих" против "Баварии Мюнхен" даст игрокам шанс проверить себя против одной из лучших команд мира. Во время матча зрители смогут увидеть в действии бывшего игрока юношеской команды Баварии Бенно Шмица.

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