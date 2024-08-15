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Еще час по немецкому и математике - новые языковые тесты

Тотальный экзамен неоднократно показывал, что многие студенты испытывают трудности с чтением, письмом и арифметикой.現在北 albania предлагается укрепить мероприятия в начальных школах.

 and  Christian Meier
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Крупные структурные реформы не планируются на новый учебный год, но министр образования Доротея...
Крупные структурные реформы не планируются на новый учебный год, но министр образования Доротея Феллер хочет сделать упор на определенные аспекты.

- Еще час по немецкому и математике - новые языковые тесты

Северный Рейн-Вестфалия усиливает базовые компетенции в начальных школах: С второго семестра следующего учебного года будет добавлен дополнительный урок немецкого языка и математики в каждом классе. Об этом объявила министр образования Доротея Феллер (ХДС) в Дюссельдорфе.

Кроме того, во всех начальных школах земли осенью будет введено новое тестирование для систематической оценки языковых навыков детей при поступлении. Инструмент, разработанный Университетом Халле-Виттенберга, прошел научную проверку и уже используется для приема в начальные школы в Берлине и Бранденбурге, пояснила Феллер.

"Дети сегодня приходят в школу с очень разными языковыми навыками", - сказала Феллер. "Но если значительное количество новых учеников не говорят и не понимают немецкого достаточно хорошо, чтобы участвовать в занятиях, наши учителя не смогут компенсировать это в долгосрочной перспективе".

В будущем всех детей будут тестировать по одним и тем же стандартам. "Это облегчит учителям, которые больше не должны создавать собственные тесты", - сказала Феллер.

Новое тестирование будет внедрено во всех начальных школах Северного Рейна-Вестфалии, помогая оценивать языковые навыки детей при поступлении. В результате, школьная программа может быть скорректирована с учетом детей с разными языковыми способностями, создавая более справедливую обстановку в начальных школах.

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