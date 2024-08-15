- Еще час по немецкому и математике - новые языковые тесты

Северный Рейн-Вестфалия усиливает базовые компетенции в начальных школах: С второго семестра следующего учебного года будет добавлен дополнительный урок немецкого языка и математики в каждом классе. Об этом объявила министр образования Доротея Феллер (ХДС) в Дюссельдорфе.

Кроме того, во всех начальных школах земли осенью будет введено новое тестирование для систематической оценки языковых навыков детей при поступлении. Инструмент, разработанный Университетом Халле-Виттенберга, прошел научную проверку и уже используется для приема в начальные школы в Берлине и Бранденбурге, пояснила Феллер.

"Дети сегодня приходят в школу с очень разными языковыми навыками", - сказала Феллер. "Но если значительное количество новых учеников не говорят и не понимают немецкого достаточно хорошо, чтобы участвовать в занятиях, наши учителя не смогут компенсировать это в долгосрочной перспективе".

В будущем всех детей будут тестировать по одним и тем же стандартам. "Это облегчит учителям, которые больше не должны создавать собственные тесты", - сказала Феллер.

Новое тестирование будет внедрено во всех начальных школах Северного Рейна-Вестфалии, помогая оценивать языковые навыки детей при поступлении. В результате, школьная программа может быть скорректирована с учетом детей с разными языковыми способностями, создавая более справедливую обстановку в начальных школах.

Читайте также: