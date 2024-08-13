Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Еще 59 тысяч россиян в Курске будут эвакуированы

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Люди, эвакуированные из Курской области, сидят возле палаток в временном убежище.
Люди, эвакуированные из Курской области, сидят возле палаток в временном убежище.

Еще 59 тысяч россиян в Курске будут эвакуированы

Бои в приграничном регионе продолжаются. По данным военных блогеров, украинцы пытаются захватить больше территории. Количество эвакуированных достигло почти 200 000 человек, согласно официальным данным. Ситуация остается неясной на важном газовом хабе.

Украина наращивает свою наступательную операцию в приграничном регионе. Она атаковала беспилотниками и наземными войсками, пытаясь прорвать российские линии обороны, чтобы захватить больше территории. Российские военные блогеры сообщают о тяжелых боях в Курской области, где России удалось отразить некоторые атаки.

Власти предупредили о ракетных ударах. Эвакуация продолжается. В Курске официальные лица заявили, что эвакуируют еще 59 000 человек, после того как 121 000 уже покинули свои дома. Кроме того, 11 000 гражданских были эвакуированы в соседней Белгородской области, согласно данным местных властей. Вторжение украинских войск на российскую территорию началось неделю назад, казалось бы, застав Россию врасплох.

С тех пор украинские подразделения заявляют, что захватили 1000 квадратных километров территории, больше, чем площадь Берлина. Однако Россия заявляет, что площадь, находящаяся под контролем Украины, меньше, чем половина этой площади. Ситуация в Судже, городе, через который российский газ поставляется в Словакию и другие страны ЕС, остается неясной. Некоторые российские социальные каналы сообщали, что город попал в руки украинцев.

Эти утверждения не могли быть независимо подтверждены. В понедельник «Газпром» объявил, что газ по-прежнему прокачивается через хаб. В 2023 году через Суджу было поставлено около 14,65 миллиарда кубометров газа, что составляет примерно половину российских газовых экспортных поставок в Европу или около 5% потребления ЕС.

Международная комиссия выразила озабоченность по поводу эскалации конфликта в приграничном регионе. Несмотря на отрицания России, Комиссия расследует утверждения о контроле Украины над Суджей, важным газовым хабом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время...
Политика

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Выборы президента 2020 года заняли дни на mengambilнение, но 2024 год мог бы заняться ещё дольше, благодаря определённому процессу голосования, используемому в двух штатах, которые обычно не являются центром национальных политических кампаний.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Лидер фракции FDP Дуран не видит спешки в переговорах по бюджету «светофора» относительно...
Политика

Кроме того, Комиссии было предложено представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с использованием электронных устройств.

Проект федерального бюджета на 2025 год должен был быть направлен в Бундестаг в пятницу. Лидер фракции FDP в парламенте по поводу этой спорной темы коалиции трафика

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно