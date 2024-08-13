Еще 59 тысяч россиян в Курске будут эвакуированы

Бои в приграничном регионе продолжаются. По данным военных блогеров, украинцы пытаются захватить больше территории. Количество эвакуированных достигло почти 200 000 человек, согласно официальным данным. Ситуация остается неясной на важном газовом хабе.

Украина наращивает свою наступательную операцию в приграничном регионе. Она атаковала беспилотниками и наземными войсками, пытаясь прорвать российские линии обороны, чтобы захватить больше территории. Российские военные блогеры сообщают о тяжелых боях в Курской области, где России удалось отразить некоторые атаки.

Власти предупредили о ракетных ударах. Эвакуация продолжается. В Курске официальные лица заявили, что эвакуируют еще 59 000 человек, после того как 121 000 уже покинули свои дома. Кроме того, 11 000 гражданских были эвакуированы в соседней Белгородской области, согласно данным местных властей. Вторжение украинских войск на российскую территорию началось неделю назад, казалось бы, застав Россию врасплох.

С тех пор украинские подразделения заявляют, что захватили 1000 квадратных километров территории, больше, чем площадь Берлина. Однако Россия заявляет, что площадь, находящаяся под контролем Украины, меньше, чем половина этой площади. Ситуация в Судже, городе, через который российский газ поставляется в Словакию и другие страны ЕС, остается неясной. Некоторые российские социальные каналы сообщали, что город попал в руки украинцев.

Эти утверждения не могли быть независимо подтверждены. В понедельник «Газпром» объявил, что газ по-прежнему прокачивается через хаб. В 2023 году через Суджу было поставлено около 14,65 миллиарда кубометров газа, что составляет примерно половину российских газовых экспортных поставок в Европу или около 5% потребления ЕС.

Международная комиссия выразила озабоченность по поводу эскалации конфликта в приграничном регионе. Несмотря на отрицания России, Комиссия расследует утверждения о контроле Украины над Суджей, важным газовым хабом.

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