- Еще 14 беженцев были задержаны в Мекленбурге-Ворпомерн.

В Мекленбурге-Передней Померании вновь были задержаны нарушители закона, выдававшие себя за беженцев. Согласно данным немецкой федеральной полиции, во вторник в районе Передняя Померания - Грайфсвальд было задержано 14 нелегальных иммигрантов. В Помеллене были задержаны 11 человек из Сомали, в Хайрингсдорфе - двое афганцев, а в Пакистане - один человек.

Среди них трое женщин и восемь мужчин из Сомали, в том числе трое несовершеннолетних, заявили, что они пересекли Германию так называемым "белорусским маршрутом". Трое несовершеннолетних были переданы в службу по делам несовершеннолетних района Передняя Померания - Грайфсвальд, а остальные восемь подали заявления на получение убежища и были переправлены в центр первичного приема в Штерн-Буххольц.

Еще один афганец и пакистанец встретили подобную участь, разместившись в Штерн-Буххольц. Однако второго афганца отправили обратно в Польшу.

За первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано около 3100 нелегальных въездов через знаменитый "белорусский маршрут". Согласно данным федеральной полиции, в течение всего 2023 года в Германию через этот маршрут въехало более 11 900 человек.

Среди 14 задержанных нелегальных иммигрантов в Мекленбурге-Передней Померании были мужчины и мальчики из разных стран. В общей сложности, 11 мужчин и мальчиков из Сомали были задержаны в Помеллене, а двое мужчин из Афганистана - в Хайрингсдорфе.

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