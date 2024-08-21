Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМужчины и мальчики

Еще 14 беженцев были задержаны в Мекленбурге-Ворпомерн.

В регионе Ворпommern-Грайфсвальд федеральные правоохранители неоднократно задерживали нескольких лиц. Среди тех, кто был схвачен во вторник, имелись трое несовершеннолетних.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Еще 14 беженцев были задержаны в Мекленбурге-Ворпомерн.

В Мекленбурге-Передней Померании вновь были задержаны нарушители закона, выдававшие себя за беженцев. Согласно данным немецкой федеральной полиции, во вторник в районе Передняя Померания - Грайфсвальд было задержано 14 нелегальных иммигрантов. В Помеллене были задержаны 11 человек из Сомали, в Хайрингсдорфе - двое афганцев, а в Пакистане - один человек.

Среди них трое женщин и восемь мужчин из Сомали, в том числе трое несовершеннолетних, заявили, что они пересекли Германию так называемым "белорусским маршрутом". Трое несовершеннолетних были переданы в службу по делам несовершеннолетних района Передняя Померания - Грайфсвальд, а остальные восемь подали заявления на получение убежища и были переправлены в центр первичного приема в Штерн-Буххольц.

Еще один афганец и пакистанец встретили подобную участь, разместившись в Штерн-Буххольц. Однако второго афганца отправили обратно в Польшу.

За первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано около 3100 нелегальных въездов через знаменитый "белорусский маршрут". Согласно данным федеральной полиции, в течение всего 2023 года в Германию через этот маршрут въехало более 11 900 человек.

Среди 14 задержанных нелегальных иммигрантов в Мекленбурге-Передней Померании были мужчины и мальчики из разных стран. В общей сложности, 11 мужчин и мальчиков из Сомали были задержаны в Помеллене, а двое мужчин из Афганистана - в Хайрингсдорфе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Присутствие сотрудников полиции в историческом центре Эффурта: около двадцати человек были...
Федеральные земли Германии

В Эрфурте разразились жестокие драки

В Эрфурте примерно двадцать человек участвовали в письменной драке, используя камни, палки и дубинки в качестве оружия. Полиция проводит расследование мотивов этих стычек.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Переполненные тротуары в Северном Рейн-Вестфалии из-за возобновления занятий
Федеральные земли Германии

Переполненные тротуары в Северном Рейн-Вестфалии из-за возобновления занятий

После летних каникул количество пробок на дорогах Северного Рейна-Вестфалии значительно увеличивается, как сообщает ADAC. Отмечается, что две определенные точки особенно страдают от этого явления.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Несмотря на прошествие времени, женщины по-прежнему получают более низкую зарплату, чем мужчины....
Федеральные земли Германии

Разница в оплате труда между мужчинами и женщинами уменьшилась.

Несмотря на достижения, женщины в северных регионах по-прежнему зарабатывают меньше, чем их мужчины-коллеги. К счастью, гендерный разрыв в оплате труда в последние годы сокращается.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Лидер ле Ĝ Sahra Wagenknecht считает налогообложение пенсий значительной политической ошибкой...
Федеральные земли Германии

Человек с автомобильным настроем считает налогообложение пенсий ошибкой

- Человек с автомобильным настроем считает налогообложение пенсий ошибкой Лидер Левой партии, Сахра Вагенкнехт, считает налогообложение пенсий серьезной политической ошибкой. "Оно игнорирует заслуги человека за всю жизнь. Постоянно выкачивает средства из карманов пенсионеров и ухудшает уже недостаточный размер пенсии", - заявила она в интервью немецкому агентству новостей в

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

В перспективном документе CDU Тюрингии изложены предпосылки для диалога с BSW.
Главные темы

В перспективном документе CDU Тюрингии изложены предпосылки для диалога с BSW.

Накануне выборов в ландтаг Тюрингии лидер ХДС Марио Войтт выразил готовность к переговорам с Альянсом за прогресс и социальную справедливость (САХРА ВАГЕНКНЕХТ). При этом он обозначил условия в интервью n-tv в среду. "Пока Сахра Вагенкнехт из Саарланда dictate условия для Тюрингии, мы не видим...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Присутствие сотрудников полиции в историческом центре Эффурта: около двадцати человек были...
Федеральные земли Германии

В Эрфурте разразились жестокие драки

В Эрфурте примерно двадцать человек участвовали в письменной драке, используя камни, палки и дубинки в качестве оружия. Полиция проводит расследование мотивов этих стычек.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Сторонники митингуют против распространения видеоигр в магазинах
Главные темы

Сторонники митингуют против распространения видеоигр в магазинах

На выставке компьютерных игр Gamescom в Кёльне, начинающейся в среду, ведущие компании демонстрируют свои последние разработки. В то же время многочисленные энтузиасты борются за сохранение classic игр. Группа, известная как 'Stop Killing Games' (Прекратите убивать игры), собрала более 280 000...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Переполненные тротуары в Северном Рейн-Вестфалии из-за возобновления занятий
Федеральные земли Германии

Переполненные тротуары в Северном Рейн-Вестфалии из-за возобновления занятий

После летних каникул количество пробок на дорогах Северного Рейна-Вестфалии значительно увеличивается, как сообщает ADAC. Отмечается, что две определенные точки особенно страдают от этого явления.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно