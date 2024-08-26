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Федеральные земли ГерманииНовостиМиграция

Еще 12 беженцев были собраны на борту MV.

Различных лиц были обнаружены без необходимых документов в пограничном регионе, ведущем к Польше, на борту судна, и впоследствии они были возвращены в Польшу.

 and  Hanna Hofmann
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В выходные без действительных документов были выявлены individuals nearby польская граница в районе...
В выходные без действительных документов были выявлены individuals nearby польская граница в районе Ворпommern-Greifswald. Seven из них были отправлены обратно в Польшу.

- Еще 12 беженцев были собраны на борту MV.

Прошлым выходным в Мекленбурге-Передней Померании федеральная полиция Германии задержала множество нелегальных иммигрантов. В субботу ночью трое алжирцев в возрасте от 19 до 29 лет были остановлены на велосипедной дорожке между Плёном и Бисмарком (район Передней Померании-Грайфсвальд). У них не было действительных немецких паспортов или разрешений на проживание. После допроса их отправили обратно в Польшу.

В воскресенье утром четверо марокканцев в возрасте от 23 до 26 лет, а также 30-летний иракец были найдены федеральной полицией в районе Грамбова в Швенцене. Североафриканцев планировалось депортировать в Польшу на следующий день, в то время как иракца доставили в приёмный центр в Штерн-Буххольц. Вскоре после этого двоих ланкийцев (22 и 29 лет) и двоих афганцев (23 и 33 года) остановили на B104 в Плёне без действительных документов. Их направили в приёмные центры в Штерн-Буххольц и Носторф.

Незаконное пересечение границы через знаменитый 'белорусский маршрут'

Польша и Европейский Союз обвиняют президента России Владимира Путина и его белорусского союзника Александра Лукашенко в сознательном пособничестве незаконному пересечению границы в ЕС с 2021 года. Этот маршрут начинается в Белоруссии и ведёт к границе Польши с ЕС.

В первом полугодии было зарегистрировано около 3100 незаконных въездов через 'белорусский маршрут' по всей стране. Эта цифра составляет большинство задержанных иммигрантов в МВ. Согласно статистике федеральной полиции Германии, в 2023 году в Германию через этот маршрут вошло в общей сложности 11 932 человека.

Проблема незаконной миграции через 'белорусский маршрут' продолжается, и Польша и ЕС обвиняют президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко в пособничестве этим переселениям с 2021 года. Несмотря на усилия по предотвращению этой миграции, множество нелегальных иммигрантов продолжают входить в Германию, с более чем 11 932 зарегистрированными в 2023 году.

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