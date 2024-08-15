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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

ЕС встретится с Трампом с тарифной палкой, если это необходимо

 and  Ksenia Johnson
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ЕС встретится с Трампом с тарифной палкой, если это необходимо

Трамп грозит ввести 10-процентную таможенную пошлину на все импортируемые в США товары из ЕС, если вернется в Белый дом. Брюссель уже работает над стратегией, чтобы этого не допустить. Если это не удастся, ЕС обещает жесткий ответ.

Европейский Союз готовится к возможности возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Несмотря на то, что Трамп еще не гарантировал себе победу на выборах в США, он уже начал угрожать. В рамках своей политики "Америка превыше всего" Трамп хочет ввести универсальную таможенную пошлину в размере 10 процентов на все импортируемые из ЕС товары. Между тем, Китай боится, что США увеличат таможенную пошлину с нынешних 20 процентов до 60 процентов. ЕС надеется на меры, которые убедят Трампа воздержаться от введения таможенных пошлин на свои товары. Если они все же будут введены, ЕС обещает ответить решительно.

"Если это будет необходимо, ЕС готов защищать свои законные интересы", - заявила Биргит Шмейцнер, spokeswoman Еврокомиссии, в интервью ntv.de. Подобным образом торговый комиссар Валдис Домбровскис заявил "Financial Times": "Мы защищали свои интересы таможенными пошлинами и готовы сделать это снова, если это будет необходимо". Чтобы предотвратить торговую войну, Домбровскис открыт для "целевых соглашений".

Такое соглашение могло бы включать добровольное увеличение импорта американских товаров. Однако остается вопрос, как ЕС убедит компании своих членов импортировать больше американских товаров. Если Трамп все же пойдет на свои угрозы несмотря на это предложение, Брюссель планирует ввести дополнительные таможенные пошлины в размере не менее 50 процентов на специально отобранные американские товары.

Более жесткая позиция против Китая могла бы убедить Трампа

Самина Султан, эксперт Института немецкой экономики (IW), знает, какие товары ЕС могло бы тогда выбрать. "Во время первого срока Трампа ЕС также ввело более высокие таможенные пошлины на определенные товары, такие как мотоциклы Harley-Davidson или виски", - сказала она в интервью ntv.de. Это были целенаправленные удары по товарам, произведенным в штатах и регионах, возглавляемых Республиканской партией. Расчет был в том, что компании там продают меньше товаров в ЕС и, следовательно, получают меньше денег. Ведущие республиканцы в регионе затем оказывали давление на Трампа, чтобы он снизил таможенные пошлины. Вероятно, ЕС снова будет использовать эту стратегию, считает Султан.

Хотя торговую войну дорого обходится обеим сторонам и она может спровоцировать торговую войну, Султан видит реальную политику причины для оборонительной стратегии: "Из опыта первого срока Трампа известно, что с ним тоже нужно встречать силой". Кроме предложения Трампу дружественного жеста в виде увеличения импорта американских товаров, Султан видит еще один способ успокоить его: Брюссель мог бы сигнализировать о своей поддержке более жесткой позиции против Китая, если Трамп, в свою очередь, откажется от таможенных пошлин на импорт ЕС.

ЕС действительно мог бы прибегнуть к этой тактике. Во-первых, Еврокомиссия уже временно ввела таможенные пошлины на китайские электромобили в начале июля, обвинив Китай в нечестном конкурентном преимуществе за счет высоких субсидий. Во-вторых, spokeswoman Еврокомиссии Биргит Шмейцнер также подчеркивает, что ЕС и США должны стоять вместе, учитывая правительство в Пекине, которое ведет себя "агрессивно" и дружит с Россией. Поэтому Брюссель хочет углубить свою "стратегическую кооперацию" с Вашингтоном - даже с американским президентом Трампом.

Еврокомиссия активно работает над предотвращением возможного введения таможенных пошлин Трампом на импорт из ЕС, и Биргит Шмейцнер заявила, что они готовы защищать интересы ЕС, если это будет необходимо. Если Трамп продолжит свои угрозы введения таможенных пошлин, ЕС обещает жесткий ответ, сигнализируя о решительной позиции против американской политики.

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