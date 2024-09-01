ЕС усиливает давление на федеральную администрацию перед обсуждением иммиграции.

Глава ХСС Александр Добриндт выступает за проведение еще одного рейса по депортации в Афганистан в течение недели, как он заявил в интервью "Бильду ам Зонтаг". Он подчеркнул, что это не должно быть разовым мероприятием.

В пятницу Германия впервые за три года депортировала 28 афганских граждан, осужденных за тяжкие преступления, в их родную страну. Представитель правительства Штеффен Хебestreит был осторожен в отношении повторения этого действия.

Министр внутренних дел Фазер заявила в интервью "Бильду ам Зонтаг", что "преступники и изнасилованные" из других стран должны покинуть Германию. Она планирует гарантировать продолжение депортаций, в том числе в Афганистан и Сирию.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн выступает за строгое применение принципа Дублина, то есть отказ во въезде на границе, для борьбы с нелегальной иммиграцией. Он также требует депортации тех, кто не может оставаться в стране.

Линнеманн ссылается на нападение с ножом на фестивале в городе Золингене, в результате которого погибли трое человек, а восемь получили ранения. Подозреваемый, 26-летний сириец, который должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, впервые попал в ЕС именно туда.

Этот инцидент вызвал дискуссию о депортациях и запрете ножей. Федеральное правительство предложило пакет безопасности, включающий ужесточение законов о оружии, меры против насильственного исламизма и существенные изменения в законы о проживании и убежище. Во вторник федеральное правительство обсудит дальнейшие шаги и реалистичность этих мер с землями и союзом.

Линнеманн выразил обеспокоенность тем, что встреча может стать "мероприятием-плацебо", требующим конкретных мер для ограничения нелегальной миграции, а не бесконечных новых рабочих групп.

Между тем премьер-министр Баварии Сöder призвал к радикальной реформе законов об убежище. Он заявил, что субъективное право на убежище должно измениться, и Германия должна решать, кто въезжает в страну, а не каждому давать на это право. Он отметил, что важно определять возможности помощи и интеграции, а также тех, кто нужен на рынке труда.

Сöder считает текущие решения первым шагом, но недостаточными. Он подчеркивает необходимость комплексного пакета, включающего отказы на границе, соглашения о репатриации и расширение списка безопасных стран происхождения. Он также предлагает минимизировать льготы для отказавшихся от убежища.

Предложение Сёдера подверглось критике, в частности, от правящих партий, которые обвинили его в желании "поковыряться в нашей Конституции" и назвали это "популизмом". Вице-руководитель фракции СДПГ Дирк Визе сказал "Рейнской почте" в понедельник, что попытки Сёдера "переплюнуть АФД справа" не полезны и не подходят для разделенных ответственностей. Вместо этого он подчеркнул важность преодоления партийных границ в трудные времена.

После призыва Сёдера к реформе законов об убежище ведутся дискуссии о необходимости ужесточения иммиграционной политики в Германии. В свете этого некоторые политические фигуры предложили, чтобы Бавария уделяла больше внимания сотрудничеству с Афганистаном для облегчения депортаций.

В свете акцента Баварии на депортациях возможно, что в ближайшее время будут организованы дополнительные рейсы в Афганистан после успешного возвращения 28 афганских граждан на прошлой неделе.

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