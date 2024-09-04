ЕС придерживается позиции пограничного отказа, Михалич считает это практически невыполнимым

Беседа вращается вокруг лиц, классифицированных как беженцы в соответствии с Регламентом Дублина ЕС. Это законодательство устанавливает, что член-государство, ответственное за заявление на убежище, является тем, где беженец впервые вошел на территорию ЕС. Однако Германия планирует предотвратить дальнейшее проникновение этих лиц в страну в соответствии с этим регламентом.

На подкасте политик ХДС Фрай заявил, что это действие соответствует немецкому праву. В то же время эксперт по внутренней политике ХСС Линдгольц выразил сомнения в эффективности системы Дублина, предложив приоритет национального закона. Линдгольц утверждал, что Регламент Дублина не запрещает возвращения явно, что не является общим мнением среди правовых экспертов.

С другой стороны, эксперт по внутренней политике "Зеленых" Михалич утверждал, что беженцев не могут отправлять обратно на границе в соответствии с европейским правом. Так как ответственное член-государство должно быть определено в процессе предоставления убежища, и это часто сложно, реализация возвращений на границе была бы нецелесообразной.

Сообщается, что в фракции ФДП есть симпатии к концепции возвращений. Они предлагают отправлять беженцев обратно на немецкую границу, если Германия не ответственна за процесс предоставления убежища, позицию, которую они планируют сохранить на предстоящем семинаре.

Вопрос возвращений обсуждался на консультациях по миграционной политике во вторник между федеральным правительством, правительствами земель и ХДС/ХСС. Были запланированы дальнейшие обсуждения без принятия ясных решений.

Президент Ассоциации немецких городских мэров Лёв приветствовал продолжающиеся дискуссии, выступая за более быстрые и простые процедуры Дублина. Он подчеркнул важность перевода заявителей на убежище в ответственные за них страны ЕС.

Правительство Германии объявило о своем намерении лишить социальных пособий лиц, находящихся в процессе Дублина, если ответственная страна ЕС согласится на их возвращение из Германии. В поддержку этой меры эксперт по миграции ФДП Штамп предложил предоставлять только билеты на самолет и небольшую сумму денег по прибытии в страну назначения.

Что касается решения Федерального конституционного суда о том, что государство должно гарантировать минимальный уровень жизни для каждого человека в Германии, Штамп предложил рассмотреть поправку к Основному закону, если это необходимо. Однако он уточнил, что выражает эти мнения независимо от своей роли в качестве специального представителя федерального правительства по миграционным соглашениям.

Наконец, Немецкая детская помощь выразила серьезные опасения по поводу лишения социальных пособий, предупредив, что многие дети и молодые люди могут пострадать. Они опасаются, что оставление детей без средств на необходимые вещи, такие как еда, лекарства и гигиена, будет проявлением пренебрежения правами детей и противоречить гуманитарным принципам.

Несмотря на сложности в определении ответственного члена-государства в процессе предоставления убежища, реализация возвращений на границе в соответствии с Регламентом Дублина считается нецелесообразной из-за своей сложности. Кроме того, хотя некоторые, такие как фракция ФДП, поддерживают возвращение беженцев на немецкую границу, если Германия не ответственна за процесс предоставления убежища, это мнение встречает opposition со стороны правовых экспертов, которые утверждают, что Регламент Дублина не запрещает возвращения явно.

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