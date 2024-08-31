- ЕС придает приоритет отказу на границе в своей стратегии.

Союз ставит на первое место усиление безопасности границ в предстоящих дискуссиях о миграции. Председатель Союза Торстен Фри (ХДС), беседуя с "Бильдом", заявил: "Депортации не решат хроническую проблему миграции. Мы должны бороться с причиной проблемы, а это значит: отказы на границе. Мы будем отстаивать это на переговорах об убежище". Фри также выразил скепсис в отношении запланированных правительством коалиции сокращений бюджета для "Дублинских беженцев", как сообщается в "Рейнской почте".

После предполагаемого исламистского ножевого нападения в Солingen, в результате которого погибли трое человек, федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) начал переговоры с иностранными государствами и Союзом (крупнейшая оппозиционная партия) о возможных последствиях. Первая встреча запланирована на следующую неделю. Федеральное правительство также приняло ряд мер, в том числе сокращение бюджета для беженцев, ответственность за которых лежит на других странах ЕС. Германия впервые за три года после возвращения талибов отправила афганцев на родину, в пятницу вылетев после нападения. Отсроченный рейс готовился в течение длительного времени, как сообщили правительственные источники.

Рейн: Меры правительства - "мелкие корректировки"

Председатель конференции министров-президентов Борис Рейн (ХДС) прокомментировал пакет мер правительства "светофора", сказав баварским СМИ: "Не все плохо, но это всего лишь мелкие корректировки". Правительство "светофора" по-прежнему уклоняется от решительных действий и не отвечает на главный вопрос: "Как предотвратить weitere прибытие людей в страну?"

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн (ХСС) критиковал ограниченные существенные предложения в пакете миграции, представленном правительством "светофора", такие как расширение интересов депортации и более строгий отказ от статуса защиты для преступников. "Остальное, к сожалению, все еще очень расплывчато или почти ничего не дает, например, предложение больше не предоставлять пособия в случаях Дублина с согласия члена ЕС, в котором подался заявление об убежище", - сказал Геррманн в Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Фри: Малое влияние сокращений для "Дублинских беженцев"

Торстен Фри (ХДС) прокомментировал запланированные сокращения для беженцев, уже зарегистрированных в другой стране ЕС, сказав "Рейнской почте": "Эти сокращения затрагивают гораздо fewer случаев, чем принято считать". Влияние ограничивается случаями, "когда запрос на возврат одобрен и существует социальная защита в принимающей стране. Это значительно сужает область применения".

Фри объяснил, что другие заинтересованные страны ЕС должны согласиться на возвращение беженцев из Германии, прежде чем эти individuals больше не смогут получать пособия в Германии сверх минимального уровня. Это согласие не всегда дается. "И в будущем наши соседи, скорее всего, откажутся от согласия еще чаще или зарегистрируют fewer individuals", - предсказал Фри.

Предполагаемый нападавший в Солingen якобы въехал в Германию как беженец через Болгарию. Болгария согласилась на возврат, но по неизвестным причинам это не произошло.

Зеленые: Союз обманывает общественность

Заместитель председателя фракции "Зеленых" Константин фон Ноц обвинил Союз в предложении нереалистичных мер. Фон Ноц заявил: "Предложение о массовых депортациях в Сирию или Афганистан в настоящее время невозможно или международное право можно просто проигнорировать - это обманывает общественность и является самым нечестным аргументом".

Германия впервые за три года после захвата талибами депортировала 28 афганских преступников на родину. Об этом сообщила министр внутренних дел Надя Фаэсер. Все депортированные были мужчинами, как сообщило немецкое пресс-агентство. Среди них были сексуальные преступники и насильники, как сообщили участвующие земли.

Канцлер Шольц описал депортационный рейс как послание всем преступникам. "Это ясное послание: те, кто совершает преступления, не могут ожидать, что мы не будем их депортировать, как мы пытаемся сделать в этом случае", - заявил Шольц на предвыборном мероприятии недалеко от Лейпцига.

В ответ на запланированные сокращения для беженцев, уже зарегистрированных в другой стране ЕС, Торстен Фри (ХДС) указал, что влияние этих сокращений может быть менее значительным, чем принято считать, так как они применяются только в случаях, когда запрос на возврат одобрен и существует социальная защита в принимающей стране.

Фри также отметил, что получение согласия других заинтересованных стран ЕС на возвращение беженцев из Германии часто бывает сложным, и эта ситуация может ухудшиться в будущем.

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