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ЕС, похоже, снижает таможенные пошлины на Tesla и другие электромобили китайского происхождения.

 and  John Stellmacher
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Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается немецкая автомобильная промышленность, раноilienко их...
Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается немецкая автомобильная промышленность, раноilienко их возможность, считает экономист Ифо Анита Вольф.

ЕС, похоже, снижает таможенные пошлины на Tesla и другие электромобили китайского происхождения.

Согласно данным источника изнутри, Еврокомиссия, как считается, рассматривает возможность slight-но снизить спорные антидемпинговые пошлины на электромобили, произведенные в Китае компанией Tesla и несколькими китайскими производителями. По данным источника, знающего ситуацию, дополнительная ставка для Tesla будет снижена до 7,8% с предыдущих 9%, как сообщает Reuters.

Что касается Geely, пересмотренная ставка составит 18,8% вместо 19,3%. Тем не менее, надбавка в размере 17% для конкурента BYD останется в силе. Максимальная ставка в размере 35,3% будет применяться к SAIC и другим компаниям, которые не сотрудничают с ЕС, как сообщил источник.

Эти пошлины дополняют стандартные таможенные пошлины ЕС на автомобили в размере 10%. Еврокомиссия, введшая эти пошлины из-за существенных субсидий, воздержалась от комментариев. Tesla изначально отказалась от комментариев.

В прошлом месяце ЕС представил свой первоначальный план окончательных тарифов. Китаю и заинтересованным компаниям было предоставлено 10-дневное окно для подачи комментариев, которые комиссия учитывала при определении пересмотренных ставок тарифов. Окончательные тарифы должны быть утверждены 27 странами-членами ЕС. Они вступят в силу, если против них не проголосует квалифицированное большинство из 15 стран-членов ЕС, представляющих 65% населения ЕС. Это высокий порог, который редко достигается.

Эти тарифы также влияют на производство электромобилей европейских производителей в Китае, который является основным рынком сбыта для немецких автопроизводителей. Они также обеспокоены возможностью того, что Китай ответит повышением тарифов.

Несмотря на пересмотренные ставки, споры вокруг антидемпинговых пошлин на китайских производителей электромобилей продолжаются. Некоторые считают, что сниженные пошлины все еще слишком высоки и могут помешать конкурентоспособности этих компаний на рынке ЕС.

Стратегия Еврокомиссии по снижению спорных пошлин вызвала вопросы о ее влиянии на торговый баланс и честную конкуренцию между международными производителями электромобилей.

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