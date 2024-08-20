- ЕС одобрил финансовую помощь в размере 5 млрд евро для немецкого завода по производству чипов

Еврокомиссия дала добро на €5 миллиардов финансовой помощи для строительства производственного комплекса по изготовлению микросхем в Дрездене, Германия. Брюссельский орган изучил помощь в соответствии с регламентами ЕС по государственной помощи, которые позволяют странам стимулировать рост определенных секторов. По мнению Комиссии, эта помощь стимулирует строительство: без финансирования проект не был бы реализован. Планируется инвестировать более €10 миллиардов, при этом Федеральное министерство экономики и технологий Германии внесет половину суммы.

Тайваньский производитель чипов TSMC в сотрудничестве с Bosch, Infineon и NXP Semiconductor планирует построить новый завод по производству полупроводников в северном районе Дрездена. Основная цель - производство чипов в основном для автомобильной промышленности. Церемония открытия состоится сегодня, на которой, как ожидается, присутствует Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Зеленые) выразил удовлетворение скоростью Еврокомиссии и подчеркнул необходимость поддержания этого темпа с точки зрения Германии: "Мы сохраним темп проекта и оперативно обеспечим финансирование", - заявил он. Завод по производству полупроводников считается значимым проектом в рамках Европейского закона о чипах, цель которого - установить в Европе передовую и экологически чистую производственную базу по изготовлению полупроводников.

Я не против продолжения этого темпа в нашей полупроводниковой промышленности. Однако я не буду давать финансирование без тщательной оценки и согласования с нашими национальными приоритетами.

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