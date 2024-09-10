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ЕС играет важную роль в борьбе с терроризмом.

После опознания персональных данных беженца за пределами Германии, близкие родственники, проживающие в Германии, не имеют права на семейную защиту беженцев в соответствии с Законом об убежище, как было установлено Высшим административным судом Северного Рейна-Вестфалия в Мюнстере. Защита...

 and  Alex Stellmacher
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ЕС играет важную роль в борьбе с терроризмом.

В данной ситуации конфликт возник из-за сирийской матери, живущей в Кёльне, и её двоих несовершеннолетних детей. Отец этих детей, также сирийский мужчина, покинул свою страну в 2013 году, прошёл через Турцию и добрался до Болгарии, где был признан беженцем в соответствии с Женевской конвенцией.

Из Болгарии он направился в Германию и подал ещё одно ходатайство об убежище, которое было отклонено Федеральным управлением по делам мигрантов и беженцев (Bamf). Он должен был быть депортирован в Болгарию, но этого не произошло.

Административный суд Кёльна потребовал от Bamf наложить запрет на депортацию в Болгарию из-за возможных нарушений прав человека. В конце концов, Bamf признал его статус для дополнительной защиты, но продолжал отказывать в признании статуса беженца. Ему был выдан временный вид на жительство.

Мать и старшая дочь покинули Сирию в 2015 году и, по словам суда, прошли через Ливан, Турцию, Грецию и Италию, прежде чем добраться до Германии. Они подали ходатайство об убежище. Их сын родился в Кёльне в 2017 году. Bamf предоставил только дополнительную защиту заявителям. Однако Административный суд Кёльна постановил, что Bamf должен признать статус беженца заявителям из-за признания статуса беженца их мужа или отца в Болгарии.

Высший административный суд отменил это решение и отклонил апелляцию. Он отметил, что заявители не подвергались личной преследованию в Сирии и не могли претендовать на статус беженца на основании статуса своего мужа или отца. Согласно Закону об убежище, только близкие родственники иностранца могут получить защиту беженца в Германии, если этот человек получил статус беженца в Германии.

Обычно беженцы, получившие статус беженца в другой стране, должны вернуться в эту страну, как пояснил суд. Эта страна также несет ответственность за воссоединение семьи.

Однако если ответственность за беженца необычно переходит к Германии, как в этом случае, воссоединение семьи регулируется Законом о проживании. Это не требует предоставления защиты беженцам семье в соответствии с Законом об убежище. Сенат предоставил право на апелляцию в Федеральный административный суд из-за фундаментальной значимости дела.

Комиссия рассмотрела решение Высшего административного суда об отклонении апелляции, учитывая его значительные последствия. Комиссия выразила озабоченность возможными последствиями для семьи в плане прав человека в этом случае.

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