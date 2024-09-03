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ЕС и соответствующая администрация продолжают диалог по вопросам убежища - первоначальная встреча была признана продуктивной.

Евросоюз и центральное правительство готовы продолжить диалог по корректировке правил предоставления убежища после первой встречи. Германский министр внутренних дел Нанси Фазе́р (СДПГ) поблагодарила за серьезный и конструктивный диалог, проводимый с членами ХДС и ХСС во вторник вечером. Она...

 and  Lauren Adams
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Миграсанты на польской границе в октябре 2023 года
Миграсанты на польской границе в октябре 2023 года

ЕС и соответствующая администрация продолжают диалог по вопросам убежища - первоначальная встреча была признана продуктивной.

Встреча завершилась без принятия конкретных решений, как сообщили участники. Фаэзер вновь подчеркнула необходимость твердой позиции в отношении нелегальной иммиграции. Она отметила важность тщательного правового анализа некоторых чувствительных вопросов, обсуждаемых в частном порядке, прежде чем продолжать консультации. Соглашение заключалось в том, что это правильный путь вперед, добавила она.

Эксперт по внутренней политике ХСС Андреа Линдхольц заявила, что почувствовала признание правительством деликатности миграционной политики после встречи в Министерстве внутренних дел. Она описала взаимодействие как конструктивное и позитивное.

Линдхольц призвала правительство разработать конкретные предложения, в частности, в отношении депортации заявителей на получение убежища на границе Германии, в соответствии с требованиями Союза - "после чего мы можем возобновить переговоры с вами".

Источники из Союза сообщили агентству AFP, что депортация заявителей на получение убежища была значительной темой обсуждения. "СДПГ и FDP кажутся открытыми к этому, в то время как Зеленые оставались сдержанными", - предполагают отчеты. В целом, переговоры свидетельствуют о том, что "ФDP и СДПГ открыты к действию, но Зеленые нет".

С точки зрения Союза, правительству теперь необходимо публично объявить, поддерживает ли оно депортацию заявителей на получение убежища юридически и политически. "Только если правительство объявит, что оно политически готово взять на себя юридический риск депортаций, дальнейший диалог имеет значение", - сообщили они AFP. Необходимость депортации - "подробные проверки на немецких границах". Дата для последующей встречи пока не назначена.

Высокопоставленные чиновники правительства, Союза и земель собрались на переговоры по вопросам безопасности и миграционной политики во вторник днем. Эти консультации были инициированы на прошлой неделе лидером ХДС Фридрихом Мерцем, который выразил поддержку своего партии в укреплении политики убежища и миграции в ответ на ножевой инцидент в Солingen.

Я не полностью убежден в нажиме Союза на депортацию заявителей на получение убежища на границе Германии. После выражения наших опасений мы ждали четкого обязательства от правительства, но я его все еще не вижу.

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