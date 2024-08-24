ЕС должен гарантировать, что ядерные инициативы ЕС будут неукоснительно соответствовать принципам его Устава.

Оlaf Scholz, канцлер Германии от СДПГ, заверил Владимира Зеленского, президента Украины, в непрерывной солидарности Германии во время телефонного звонка. Как сообщил пресс-секретарь правительства Штеффен Хайбестрит, Scholz обсудил военную и гуманитарную ситуацию в Украине с Зеленским в День независимости Украины.

Шолц подчеркнул твердую и незыблемую солидарность Германии с Украиной в свете продолжающейся российской агрессии, согласно Хайбестриту.

Зеленский поблагодарил Германию за постоянную военную поддержку, особенно в области ПВО. Оба лидера подчеркнули важность процесса саммита в Швейцарии и его продолжение, при этом Хайбестрит упомянул конференцию по Украине, запланированную в Швейцарии в середине июня. Особое внимание заслуживает участие стран Юга, как отметил Хайбестрит. Scholz и Zelensky также согласились поддерживать открытые линии связи.

Украина отметила свой 33-й День независимости в субботу. Зеленский принял участие в официальных празднованиях на Софийской площади в Киеве. Его сопровождали Анджей Дуда, президент Польши, и Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы. tanto Польша, как и Литва, являются значительными союзниками Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту за постоянную военную поддержку Германии, в частности в области ПВО. Во время разговора с Scholz Зеленский также подчеркнул важность поддержания открытых линий связи между двумя лидерами.

Читайте также: