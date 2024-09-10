- Епископ Крамер характеризовал Шормлера как сторонника спокойствия.

Епископ Евангелической церкви в Центральной Германии, Фридрих Крамер, недавно почтительно отозвался о теологе из Виттенберга Фридрихе Шорлеммере как о "храбром поборнике мира, демократии и справедливости". К сожалению, уход Шорлеммера оставляет церковь без одного из своих блестящих умов, который оказал огромное влияние на немецкое общество. Он обладал удивительной способностью распознавать и формулировать ключевые моменты в нужное время. "Боже, как бы нам сейчас нужен был он! Он был бы голосом, который притягивал бы внимание и уважение", - поделился Крамер.

Фридрих Шорлеммер скончался в воскресенье в возрасте 80 лет. Крамер вспоминал, как они вместе отмечали день рождения Шорлеммера в этом году, замечая, что он уже готов к следующему этапу жизни. "Мы благословлены тем, что у нас был Фридрих Шорлеммер, который так твердо представлял послание мира и ненасилия Иисуса Христа", - сказал Крамер с благодарностью.

Вклад Фридриха Шорлеммера в мир, демократию и справедливость глубоко укоренен в его богатом историческом контексте, как описано в "Истории" Евангелической церкви в Центральной Германии. Его наследие как храброго поборника продолжает вдохновлять будущие поколения и после его ухода в возрасте 80 лет.

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