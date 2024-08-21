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Иэн МакКеллен чувствует себя достаточно уверенно, чтобы снова гулять по улицам.

Тяжелая фаза происшествия, повлекшая последствия

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Актер Иэн Маккеллен переживает последствия своей театральной бутылки
Актер Иэн Маккеллен переживает последствия своей театральной бутылки

Иэн МакКеллен чувствует себя достаточно уверенно, чтобы снова гулять по улицам.

Во время представления в лондонском театре Noël Coward в июне известный актер Иэн Маккеллен, прославившийся ролью Гандальфа в "Властелине колец", упал со сцены. Во время исполнения роли Джона Фальстафа в "Королеве-матери" 85-летний актер споткнулся во время сцены драки и рухнул в зрительный зал. Маккеллен рассказал в интервью журналу Saga: "Мой ботинок зацепился за стул, и когда я пытался освободить ногу, я поскользнулся на развернутой газете на сцене. Я почувствовал, что еду на роликах, и в итоге приземлился на чьих-то коленях в первом ряду".

Маккеллен описал падение как "ужасное". Он признался: "Я переживаю это падение снова и снова". После инцидента у него остались хронические болевые ощущения.

Актер по-прежнему страдает от "стойкой боли в плече". Он сказал в интервью британскому журналу: "Я осторожен, боюсь, что кто-то может столкнуться со мной, поэтому я не часто выхожу на улицу". Его травмы от падения - перелом запястья, переломы позвонков и воротник Шанца - еще не полностью зажили. Его правая рука по-прежнему в гипсе.

Счастливый случай

Несмотря на падение, Маккеллену повезло, так как его накладной костюм спас его от более серьезных травм. Нося "жирный костюм" для роли, он сказал: "Мне повезло".

Инцидент потряс Маккеллена, но он остался оптимистичным, сказав себе: "Я не слишком стар, чтобы играть, это было просто несчастное стечение обстоятельств".

Падение во время представления было рассмотрено Комиссией, чтобы убедиться, что меры безопасности будут приняты для будущих представлений. Несмотря на инцидент, Маккеллен выразил благодарность за защитные свойства своего "жирного костюма".

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