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КультураНовостиЯ не собираюсь.

Ему нужно отложить свои концерты в Северной Америке.

Из-за проблем со здоровьем запланированные выступления Дональда Гловера, больше известного как Чайilingan Гэмбено, в Северной Америке откладываются.

 and  Hanna Hofmann
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- Ему нужно отложить свои концерты в Северной Америке.

Проблемы со здоровьем Дональда Гловера (40), известного как Childish Gambino: В понедельник американский актер и музыкант Гловер объявил в социальных сетях, что ему придется отложить оставшуюся часть своего нынешнего тура из-за проблем со здоровьем.

Поклонники все еще надеются: "Держите свои билеты"

В твите и посте в Instagram Гловер написал: "Привет всем, к сожалению, мне придется перенести оставшуюся часть моего североамериканского тура, чтобы сосредоточиться на своих проблемах со здоровьем". Но он заверил фанатов, что они скоро увидят его на сцене: "Держите свои билеты. Они останутся действительными для новых североамериканских дат, если они будут назначены. Спасибо за ваше понимание. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за вашу любовь".

Неопределенность в отношении европейских концертов в ноябре

По данным The Hollywood Reporter, Гловер, известный как Childish Gambino, был вынужден отменить свое выступление в Хьюстоне в воскресенье из-за проблем со здоровьем. В настоящее время только предстоящие североамериканские концерты подвержены переносам. Ситуация с европейскими концертами, которые начнутся в ноябре, остается неясной. Гловер должен выступить с семью концертами в рамках своего "The New World Tour" в Германии с 4 по 13 ноября, в том числе в Кёльне, Гамбурге, Берлине и Мюнхене.

Я не планирую отменять свои европейские концерты, но ситуация в настоящее время неопределенная из-за моих проблем со здоровьем. Я не буду принимать решения об них, пока не смогу лучше оценить свою ситуацию.

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