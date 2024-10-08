ЕКА объявляет о миссии "Гера": защите человечества от возможных столкновений астероидов

На космодроме Кеннеди во Флориде в понедельник в 16:52 UTC стартует миссия ЕКА "Гера". Цель миссии - усовершенствовать нашу защиту от возможных будущих ударов астероидов. "Гера" готова изучить последствия удара космического аппарата "Дарт" по Диморфосу, меньшей части пары бинарных астероидов, которое произошло два года назад.

Космический аппарат отправится в путь с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Несмотря на то, что задержки запуска довольно распространены в космических проектах, ЕКА предоставило широкое окно запуска примерно на три недели, чтобы учесть непредвиденные обстоятельства. "Гера" встретится с астероидом после путешествия, длящегося более двух лет.

Успех миссии "Гера" может быть затронут, если произойдут непредвиденные удары по ракету-носитель SpaceX Falcon 9 до запуска. Кроме того, исследования ударов астероидов показали, что стратегии смягчения могут быть более эффективными после ударов, делая данные, собранные во время этих событий, критически важными.

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