- Его возвращение в Marvel было облегчено именно этим.

В центре внимания на Comic-Con в Сан-Диего в июле было возвращение Роберта Дауни-младшего, 59-летнего актера, в киновселенную Marvel (MCU). Однако на этот раз он не вернется к роли бывшего члена Мстителей Тони Старка, более известного как Железный человек. Вместо этого он сыграет врага супергеройской команды: Доктора Дум. На подкасте "Awards Chatter" от The Hollywood Reporter Дауни-младший рассказал, как это возвращение в MCU произошло.

Он признался, что он и его жена Сьюзан встретились с Кевином Файги, главой MCU, в прошлом году. Файги предложил идею, сказав: "Я все время думаю, как было бы здорово, если бы вы вернулись..."

Но он не остановился на этом. Файги задумался: "Как нам избежать шага назад? Как не разочаровать ожидания? Как продолжать их оправдывать?" Затем он предложил роль Доктора Дума для Дауни-младшего. В комиксах Marvel самым iconic villain'ом Мстителей является безумный ученый Доктор Дум. Дауни-младший был взволнован этой возможностью, и Файги добавил: "Давайте действительно сделаем честь Доктору Думу". Итак, возвращение, скорее всего, было утверждено.

Доктор Дум как будущий главный антагонист в MCU

Marvel планирует представить Доктора Дума, ака Виктора фон Дума, в качестве главного злодея для Мстителей. Изначально эту роль должен был исполнить Канг, но актер Джонатан Мейджорс был признан виновным в домашнем насилии в 2023 году.

"Мстители 5" под названием "День Судного Дня" выйдут в немецких кинотеатрах 29 апреля 2026 года. "Мстители 6" последуют примерно через год, 5 мая 2027 года.

Энтузиазм Роберта Дауни-младшего по поводу роли Доктора Дума был очевиден во время его беседы на "Awards Chatter", где он выразил желание сделать честь персонажу. Фанаты с нетерпением ждут возвращения Дауни-младшего в киновселенную Marvel в роли знаменитого злодея в предстоящих "Мстителях 5" и "Мстителях 6".

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