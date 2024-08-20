- "Его сияние остается в нашей памяти"

19 августа 2024 года Мэттью Перри исполнилось бы 55 лет. Знаменитое шоу "Друзья" отметило этот особенный день, почтив своего покойного звезду трогательным постом. Под фото Перри в молодости было написано: "Сегодня мы склоняем головы перед сияющим духом, который был Мэттью Перри."

Пять подозреваемых арестованы

К сожалению, 28 октября 2023 года Перри нашли без сознания в джакузи у себя дома. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, передозировка кетamina привела к его трагической смерти от утопления. Недавно, 15 августа, пятеро человек были взяты под стражу. Их обвиняют в поставке Перри запрещенного вещества и эксплуатации его зависимости. Среди этих людей - личный помощник Перри, два врача, наркодилер и близкий друг телезвезды, который, как утверждается, действовал в качестве посредника при получении кетamina.

"Мы были не просто коллегами, но семьей"

Новость о смерти Перри шокировала как публику, так и остальных "Друзей". В октябре 2023 года оставшиеся члены casts - Дженнифер Энистон (55), Кортни Кокс (60), Лиза Кудроу (61), Мэтт Леблан (57) и Дэвид Швиммер (57) - выпустили трогательное заявление для "People". "Мы все еще в шоке от смерти Мэтта. Мы были не просто коллегами; мы были семьей", - сказали они тогда. "Есть так много того, что мы хотели бы сказать, но на данный момент мы выбираем скорбеть и переживать эту непостижимую утрату. (...) Наши сердца и мысли с семьей Мэтта, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире."

Трагическая новость о смерти Мэттью Перри 28 октября 2023 года стала тяжелым ударом. Позже пятеро человек были арестованы, их обвиняют в поставке Перри кетamina и эксплуатации его зависимости, что привело к его преждевременной смерти из-за передозировки этого вещества.

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